Оля Полякова повернула свою сторінку в Instagram і звернулася до тих, хто скаржився на неї у Мережі

Співачка Оля Полякова повернулася до соціальної мережі Instagram, після того, як її заблокували через висвітлення правди про війну в Україні.

У своєму першому сторіз після дводенного блокування сторінки виконавиця подякувала міністру цифрової трансформації Україні Михайлу Федорову та усім, хто допомагав їй добитися справедливості.

"Прекрасна новина, несподівана, якщо чесно! Коли останнього разу видаляли мою сторінку, я місяць очікувала на її повернення, а зараз лише дві доби. Тепер ми знову разом, разом до перемоги", - сказала Полякова.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Також співачка одразу звернулася й до хейтерів та прихильників "руского міра", через скарги яких сторінка зірки і потрапила у бан.

"Якщо ті, хто скаржились, думають, що я припиню свою інформаційну війну, то зюськи вам", - заявила на своїй сторінці Полякова.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Читайте також: