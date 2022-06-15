Оля Полякова повертається до України і зізналася, де надалі вчитиметься її старша донька

Сьогодні до ефіру "Сніданку з 1+1" долучилась співачка та тренерка "Голосу країни-12" Оля Полякова.

Після повномасштабного вторгнення діяльність Олі Полякової націлена на благодійні виступи світом на підтримку України. Наразі вона разом з дітьми перебуває у Франції, проте говорить: діти дуже хочуть додому, особливо молодша донька Аліса.

"Все їй не так, все несмачне, все некрасиве, навіть тварини мають не такий вигляд, як в Україні… Дитині нічого не хочеться, там три кицьки, п'ять собак, дорогі серцю кози, дуже хоче додому. Я за півтора тижні вже повертаюсь до Києва і даватиму концерти в шпиталях для військових. Вона мене просить взяти її з собою. А я дуже боюся, не знаю, що робити", - поділилась Полякова.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Співачка помітила, як діти під впливом подій стали більш патріотичними. Зміни стались також з її донькою. Говорить, що 10-річна Аліса не соромиться на пляжі співати різних українських пісень, серед них є навіть популярна композиція про Бандеру.

"Моя дитина приходить на пляж і співає "Батько наш Бандера, Україна мати…" і при цьому вона танцює "верьовочку". Я ніколи не бачила, щоб вона таке робила. Вона зараз активно дивиться Tik Tok, різні соціальні мережі, там дуже багато цього. Пісні з нецензурними словами, про рашистів… я її запитую: "де ти це береш". Вона мені показує, розказує, загалом я в курсі усього молодіжного", - розповіла співачка.

“Усе не смачне і некрасиве” — Оля Полякова розповіла про дітей, які вже хочуть додому

Щодо того, чи повернуться діти до навчання в Україні від вересня, Полякова акцентувала, що її старша донька Маша вже закінчила школу та ще до повномасштабного вторгнення вирішила вступати до іноземного музичного університету. За словами співачки, донька подала документи до п'яти вишів. І додає: "куди вступимо та як будемо тягнути по фінансах – туди і підемо".

Оля Полякова з доньками / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Нещодавно у співачки закінчився благодійний тур містами Америки, також вона виступає на багатьох заходах, присвячених Україні, і акцентує, що зустрічається з українцями та обіймається з ними, як з рідними. Також Полякова взяла участь у великому благодійному концерті у Грузії і була приємно здивована, що там молодь говорить грузинською та не розуміє російську.

"Так, як Грузія, нас мало хто відчуває, адже вони пережили війну 2008 року. І вони зовсім не говорять російською мовою. Люди мого віку говорять з акцентом, а вже молодші на 10 років не говорять зовсім. Щойно вони вийшли із "совка", вони почали активно розмовляти грузинською. Там дуже доброзичливі та гостинні люди", - зазначила Полякова.

Також співачка продовжує робити онлайн-вітання для військових, медиків та волонтерів. До ініціативи вже долучились і колеги: Оля Цибульська, Даша Астаф'єва, Володимир Остапчук, TAYANNA, Jerry Heil та багато інших. За словами Полякової, надходить дуже багато особистих привітань від родин та жінок військових, які зірки із задоволенням зачитують, оскільки це дозволяє хоча б на хвилинку перенести наших захисників, медиків та волонтерів у мирне життя і передати, що на них чекають і ми обов'язково переможемо.

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