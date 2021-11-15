Оля Полякова повідомила, що "застрягла" на Мальдівах і показала заплакану доньку

Маша засмутилася цією новиною.

Співачка Оля Полякова, яка разом із чоловіком та доньками відпочиває на Мальдівах, сьогодні мала повертатися до Києва.

Втім, сім'ї не вдалося вилетіти з острова і вони "застрягли" там на одну ніч. Про це артистка повідомила у своїх Instagram-stories.

"Ми без пригод не можемо. Тут таке сталося, ми не встигаємо на наш літак у Мале, бо зламався гідроплан. У нас був останній рейс та ми пропускаємо наш літак сьогодні ввечері", – розповіла артистка.

Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic

Поки зірка тішиться, що отримала, ймовірно, безкоштовну ніч на райському курорті, її донька Маша дуже засмутилася. Так, у дівчини запланований перший сольний концерт її гурту "ШВЫ", на який вона боїться не встигнути. Через це 16-річна донька артистки гірко плакала.

Маша Полякова / instagram.com/polyakovamusic

"Маша ридає, бо має концерт, але на концерт вона встигне, бо він 17-го, а цього дня ми будемо о 9:00 вдома. Заспокойся, все буде гаразд!" – звернулася до Марії Полякова.

Також Оля звернулася до фанів з переконанням про те, що "всесвіт працює і виконує бажання". Так, сьогодні співачка прийшла до океану і кинула 2 євро зі словами, що хоче повернутися на Мальдіви. І от, через поламаний літак зірка повернулася до готелю за 4 години.

"Тому, всесвіт працює! Може, трохи не так, як ми собі це уявляємо, але абсолютно точно працює", – додала вона.

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