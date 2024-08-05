Оля Полякова пояснила, чому під час війни повернула 12-річну доньку до України: "У неї була травма"

Українська співачка Оля Полякова пояснила, чому під час війни, попри небезпеку, повернула 12-річну доньку Алісу до України з Великої Британії.

Артистка говорить, що для дівчинки переїзд до іншої країни виявився травматичним. Зокрема, в її доньки була травма через те, що їй довелося покинути звичне середовище. Аліса не могла звикнути до нової домівки, школи, друзів. Тож, вона постійно вмовляла маму повернути її додому.

"Аліса повернулася додому. Вона дуже хотіла повернутися до свого старого життя. Для неї це просто була якась абсолютна ідея фікс, з якою неможливо було жодним чином боротися. Я вже й так з нею розмовляла і сяк. У неї була травма, що її взяли за шкірку і відвезли кудись, забрали з дому рідного, забрали друзів, забрали зі своєї школи, квартири, від своїх тваринок домашніх. У неї було дуже травматичне сприйняття цієї ситуації", - розповіла Полякова для "Люкс ФМ".

Молодша донька Олі Полякової з подругою / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Донька співачки хоче повернутися до того середовища, яке оточувало її до війни: до тієї ж квартири, школи, тренера, друзів. Ба більше, Аліса навіть хоче знову проводити час із нянею, як це було до повномасштабного російського вторгнення. Врешті, Оля Полякова не витримала та повернула доньку до України. Нині артистка робить все можливе, аби Аліса позбулася травматичного досвіду та знову почувалася комфортно.

"Для неї дуже важливо не просто повернутися додому, а повернутися до тієї квартири, звідки вона поїхала, саме до тієї школи, до того ж тренера, з яким вона тренувалася. Ба більше, вона вимагає в мене повернути їй няню. Я кажу, що їй 13 років через місяць, яка няня. Вона хоче, щоб все було як раніше і тоді заспокоїться. Я зараз хочу все зробити для того, щоб в неї було все, як раніше", - поділилася артистка.

Донька Олі Полякової Аліса / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, раніше ведуча Ольга Фреймут повернулася з доньками до України. Знаменитість вже встигла показати, як із дівчатами проводить час у Львові.

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