Оля Полякова пояснила, чому її донька повернулася до України та чи навчатиметься вона в Лондоні

Українська співачка Оля Полякова прокоментувала повернення з-за кордону до України старшої доньки Марії та відповіла, чи продовжує вона навчання в музичному університеті Лондона.

За словами виконавиці, від осені Маша навчається в музичній академії імені Чайковського, що розташована у Києві. Полякова-молодша більше не студентка лондонського університету BMus.

Як пояснила співачка, її донька мала повернутися з Великої Британії до України, адже попереду на неї чекає щось дуже важливе. Утім, Полякова не стала вдаватися в подробиці, але пообіцяла згодом все більш детально розповісти.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Маруся поїхала з Англії, вже не буде там навчатися. Поки що навчається в музичній академії імені Чайковського в Києві, на композиторському відділенні. Готується до чогось дуже крутого, а до чого — скажу вам пізніше", - прокоментувала виконавиця.

Нагадаємо, про те, що Марія Полякова вступила до київського вишу, стало відомо на початку вересня. Щоправда, донька виконавиці неабияк здивувала юзерів, адже вона рік тому стала студенткою престижного музичного університету в Лондоні BMus.

Читайте також: