Оля Полякова пояснила, чому заспівала з Позитивом та Трінчер: "Це благодійний проєкт"

Артистка також розповіла, яка є мета пісні "Шлях до перемоги".

Українська співачка нещодавно випустила пісню "Шлях до перемоги", яку заспівала з репером Позитивом та виконавицею Анною Трінчер.

Як пояснила виконавиця в ефірі телемарафону "Єдині новини", композиція покликана збирати кошти на дрони для ЗСУ. Зокрема, "Шлях до перемоги" – так називаються комікси, прибуток з яких йде на потреби військових.

"Цей трек – це не зовсім просто співпраця. Це теж благодійний проєкт. Тому що це комікс (має назву "Шлях до перемоги" – прим. ред.), який продається у мережі мультимаркетів і його можна купити. Ми збираємо багато мільйонів гривень на дрони для ЗСУ. Тому це така величезна благодійна акція разом з платформою United24, з якою я співпрацюю від першого дня війни", - зазначила Полякова.

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Артистка також пояснила, що заспівала з Позитивом та Анною Трнічер, аби більше привернути увагу різноманітної аудиторії.

"Компанія різноманітна. У цей проєкт хотіли запросити різні покоління різних артистів з різною аудиторією, щоб якомога більше людей об'єднати в тому, щоб якомога більше зібрати коштів на дрони для ЗСУ", - додала артистка.

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