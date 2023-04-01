Оля Полякова пригадала, як засвітила оголені сідниці на подіумі: "Яка то була ганьба"

Співачка Оля Полякова, яка не соромиться відверто говорити про свої успіхі й невдачі, пригадала свій найстрашніший курйоз.

Ще на початку кар'єри виконавиці вона потрапила у дуже неприємну ситуацію, про яку намагалася забути багато років. Свій факап Оля пригадала у шоу "Дорослі дівчата", яке веде з Машою Ефросиніною.

Курйоз трапився майже 15 років тому на одному з модних показів, в якому Полякова брала участь. Співачка хотіла епатувати публіку та у короткій сукні нахилилася до глядачів, щоб продемонструвати свої сідниці.

"Був якийсь показ і оскільки в мене найдовші ноги, мені обрали найкоротшу сукню. Я перед цим мекнула. І йду я така по цьому подіуму, всі кричать і підхожу до самого краю, усі аплодують мені, я думаю: "Оце я богиня!". І я повертаюсь спиною, а там сидить преса, ну і я ж думаю, що все неможна таку красу вже ховати. І я нахиляюсь вперед, сідницями в зал. Я думала, що там просто щось таке зробила провокаційне та естетичне", - пригадала Оля.

Оля Полякова / Фото: Скріншот з відео

Однак результат став шоком не лише для глядачів, а для самої Полякової. Наступного дня відверте фото зі співачкою "прикрасило" обкладинку відомого жовтого видання, але замість естетики, яку хотіла показати Оля, усі побачили її оголені сідниці, з яких сповзли стрінги.

"Приносять мені цю газету. А там моя ср*ка була на всю обкладинку. І найстрашніше не це. Я ж думала, що там все естетично, але мої стрінги вилізли у мене з того місця, де мали бути. Це просто кошмар. Моя ср*ка зі стрінгами, які вилізли, була просто всюди. Яка то була ганьба!", - пригадала Оля.

Зараз, зізнається співачка, вона з гумором згадує цю ситуацію, хоча й досі вважає її своїм найбільш невдалим виходом.

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