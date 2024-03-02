Оля Полякова привітала старшу доньку Машу з 19-річчям і замилувала особливими побажаннями

Українська співачка Оля Полякова розповіла, що у її старшої доньки Маші сьогодні, 2 березня, день народження.

Так, доньці Полякової виповнилося 19 років. З цієї нагоди Оля присвятила Маші допис у фотоблогу та замилувала особливими побажаннями. Зокрема, порадила дослухатися до себе, віднайти своє покликання та радіти життю. І додала, що дуже любить свою доньку.

"Сьогодні в тебе день народження! 19! Прекрасний вік, прекрасна ти! Це так круто бачити, як ти розкриваєшся, неначе прекрасна троянда, розкриваються твої таланти, часом, неочікувані, але такі цікаві, пишатися твоїми досягненнями, і ділити з тобою твої секрети! Я щаслива мама, і хочу абсолютного щастя для тебе, будь здорова! Іди завжди вперед, не озираючися, роби помилки, але не повторюй їх, живи почуттями, але не виключай голови, роби те, що любиш, чим палаєш. Будь чесна та смілива, життя прекрасне і плекає тих, хто рухається і любить! Я тебе дуже люблю! І я завжди поряд!", - зворушила співачка.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Своєю чергою, шанувальники Олі Полякової долучилися до вітань Маші з 19-річчям і написали про її неймовірну вроду.

Нагадаємо, нещодавно акторка Ольга Сумська також привітала свою доньку Анну з днем народження і показала її кадри з нещодавньої фотосесії.

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