Оля Полякова про особисте життя: "Я стала щасливою, коли вийшла заміж за Вадика"

Артистка поділилася, що для неї зробив чоловік.

Українська співачка і тренерка вокального шоу "Голос країни-12" Оля Полякова поділилася подробицями особистого життя.

Так, у інтерв'ю Viva зірка зізналася, що почувається щасливою людиною. А почалося це тоді, коли вона вийшла заміж за свого чоловіка, бізнесмена Вадима:

Оля Полякова з чоловіком / instagram.com/polyakovamusic

"Я дійсно почуваюся щасливою людиною і почала давно відчувати це почуття. А почалося це, коли я вийшла заміж за Вадика. Спочатку він мене кружляв, вішав на мене бантики та робив мені стан тепла. Потім у мене народилися діти, і це було феєрично. Потім у мене пішла вгору кар'єра, що дуже наповнює", - поділилася артистка.

Оля Полякова з чоловіком та дітьми / viva.ua

Також Полякова додала, що сьогодні це все присутнє у її житті і їй нема на що жалітися. Разом з тим виконавиця зазначила, що намагається ставати ще щасливішою щодня:

"Немає жодного об'єктивного поняття щастя, воно лише у нашій голові. Якщо розвивати це відчуття, хвалячи себе за досягнення, можна стати розслабленою, спокійною та радісною. І продовжувати так само радісно жити, а не весь час з розлюченим обличчям бігти кудись, дертися, підкорювати уявні вершини", - зазначила Оля.

viva.ua

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