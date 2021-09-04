Оля Полякова про секс з чоловіком на 17 році шлюбу: "Підняти комбайн заради одного колоска"

Співачка також розповіла про кризу у стосунках з коханим.

Популярна співачка Оля Полякова відверто розповіла про особисте життя.

Так, у новому YouTube-шоу Маші Єфросиніної "Взрослые девочки" зірки обговорили тему стосунків у тривалому шлюбі. Зокрема, знаменитості розповіли про секс.

37-річна Полякова поділилася, що з роками пристрасть із чоловіком Вадимом згасла, а займатися коханням їй хотілося б хоча б двічі на тиждень.

"Боюся, що якщо я скажу "чотири", чоловік запитає: "З ким ще двічі?". Звичайно не чотири. Хотілося б двічі на тиждень. Ти знаєш, не так! Хотілося б хотіти двічі на тиждень. Тому що проблема тривалого шлюбу не лише в тому, що він мене не хоче, а в тому, що взагалі підняти цей комбайн заради цього одного колоска... У довгому шлюбі є тема ліні", - зізналася співачка.

Оля Полякова з чоловіком Вадимом / instagram.com/polyakovamusic

Також виконавиця поділилася, що зараз у їхніх з чоловіком стосунках криза. При цьому, це вперше. Оля зізналася, що раніше вона весь час розмовляла з обранцем та вони були найкращими друзями. На 17 році шлюбу артистка зрозуміла, що зараз їх "штормить".

"І нас штормить тихо. Я теж усвідомлюю нудьгу. У якийсь момент ти розумієш, що ти вже дорослий, незалежний, діти підросли. Ти на це дивишся, і запитуєш себе: "І все? Кінець? Так завжди буде?". Природно, жінка не зайнята йде і знаходить собі коханця, розваги, ще чогось. Жінка зайнята – десь сублімує", - розповіла артистка.

Оля Полякова з чоловіком / instagram.com/polyakovamusic

Полякова також пригадала, що раніше у неї з Вадимом було багато пристрасті і жорстких сварок.

"Пам'ятаю, тікала з машини до лісу, а він за мною. Дряпали одне одному обличчя. Це було жахливо! Згадую це життя… Сьогодні цього немає. З одного боку я цього вже й не хочу, але, напевно, це і підігріває пристрасть. Так, минає пристрасть, регулярний секс, романтизм, потяг. Але ти живеш з людиною для комфорту, у вас спільні діти, спільні цілі, ви дружні. Ти береш ці мінуси, якщо плюсів більше, ти прощаєш ці мінуси", – поділилася вона.

Зауважимо, співачка Оля Полякова та бізнесмен Вадим Буряковський одружилися менше ніж за рік після знайомства, коли зірка завагітніла Машею. У шлюбі у пари також народилася ще одна донька Аліса. Вадим старший від Олі на 15 років.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна зізналася, як вперше сходила до секс-шопу. Зірка туди вирушила разом зі своїм чоловіком.

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