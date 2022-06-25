Оля Полякова просить Зеленського дати росіянці Білоцерківській українське громадянство

Українська співачка Оля Полякова звернулася до президента України Володимира Зеленського з проханням надати російській журналістці Ніці Білоцерківській українське громадянство.

Оля Полякова попросила президента України Володимира Зеленського надати її подрузі, російській журналістці та авторці кулінарних книг Ніці Білоцерківській українське громадянство.

Зробила це артистка у своєму Instagram. Полякова написала пост, у якому привітала Білоцерківську з днем народження, яке вона святкує сьогодні, 25 червня. Співачка подякувала Ніці за те, що вона з початком повномасштабного вторгнення дала притулок їй та її двом донькам:

Ніка Білоцерківська / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Це наша Ніка! І в неї сьогодні день народження! А наша, тому що від першого дня війни за нас, попри перше кримінальне провадження у Росії за правду про Україну і російську агресію, потім федеральний розшук, а напередодні свого дня народження, в Росії заарештували все її майно! А вона все одно говорить і пише. А ще – допомагає Одесі, шпиталям та пораненим, тому що поклик крові, тому що одеситка! ! Її багатомільйонна аудиторія чує її і свій вклад в нашу майбутню перемогу вона робить щоденно, незважаючи на кримінальні переслідування, арешти майна, погрози. І в день народження цієї сміливої жінки я хочу звернутися до нашого президента Володимира Зеленского і попросити найкращий подарунок у світі – українське громадянство для Білоцерковської Вероніки, як для вірної доньки свого народу!" – написала Полякова.

Оля Полякова та Ніка Білоцерківська / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Зазначимо, що Ніка Білоцерківська активно підтримує Україну. Блогерка засуджує жахливу війну, яку розв'язала РФ, та у своїх соцмережах розповідає про жахіття, які творять окупанти. Проживає Білоцерківська у Франції, де прихистила Полякову з доньками.

Через позицію Білоцерківської Басманний суд Москви наклав арешт на все майно блогерки у Росії.

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