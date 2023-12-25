Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Оля Полякова разом із доньками захопила кумедним танцем на тлі ялинки

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
665
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Оля Полякова разом із доньками захопила кумедним танцем на тлі ялинки

Оля Полякова з доньками / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Виконавиця поділилася, що їй навіть вдалося вмовити Алісу долучитися до танцю.

Українська співачка Оля Полякова потішила кумедним відео разом зі своїми доньками – 18-річною Машею та 12-річною Алісою.

Виконавиця разом із дівчатами долучилася до популярного тренду в Tik Tok та виконала кумедний танець. На відео, яким Полякова поділилася в Instagram, вона із доньками повторювала однакові рухи.

Першою почала танцювати Оля, потім до неї приєдналася Маша, а згодом і Аліса. Для відео вони обрали схоже біле вбрання.

Оля Полякова влаштувала разом із доньками кумедні танці на тлі новорічної ялинки

Оля Полякова влаштувала разом із доньками кумедні танці на тлі новорічної ялинки

Як зізналась співачка, молодшу доньку тяжкувато було вмовити взяти участь у відео, адже вона тримається осторонь публічності. Тим не менш, Аліса пішла на зустріч.

"Затягнути Алісу в відео було складною задачкою. З Різдвом, кохані!" – звернулася до фанів виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова потішила шанувальників несподіваною новинкою. Артистка вперше заспівала разом із 18-річною Машею та вже представила їхню композицію "Різдвяна".

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
665
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація