Оля Полякова разом із доньками захопила кумедним танцем на тлі ялинки

Виконавиця поділилася, що їй навіть вдалося вмовити Алісу долучитися до танцю.

Українська співачка Оля Полякова потішила кумедним відео разом зі своїми доньками – 18-річною Машею та 12-річною Алісою.

Виконавиця разом із дівчатами долучилася до популярного тренду в Tik Tok та виконала кумедний танець. На відео, яким Полякова поділилася в Instagram, вона із доньками повторювала однакові рухи.

Першою почала танцювати Оля, потім до неї приєдналася Маша, а згодом і Аліса. Для відео вони обрали схоже біле вбрання.

Оля Полякова влаштувала разом із доньками кумедні танці на тлі новорічної ялинки

Як зізналась співачка, молодшу доньку тяжкувато було вмовити взяти участь у відео, адже вона тримається осторонь публічності. Тим не менш, Аліса пішла на зустріч.

"Затягнути Алісу в відео було складною задачкою. З Різдвом, кохані!" – звернулася до фанів виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова потішила шанувальників несподіваною новинкою. Артистка вперше заспівала разом із 18-річною Машею та вже представила їхню композицію "Різдвяна".

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