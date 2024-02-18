Оля Полякова різко відповіла хейтерам, які критикують її пісню за використання слів Лесі Українки

Українська співачка Оля Полякова емоційно відповіла користувачам, які засуджують її нову композицію "Щоб не плакати - я сміюсь!".

Так, артистка у своєму фотоблогу розповіла, що юзери під кліпом до її нової пісні дорікають за те, що вона спаплюжила слова відомої української поетеси Лесі Українки.

"Що б я не зробила, все комусь не так. Розумію, такі часи. Вчора вийшло відео на пісню "Щоб не плакати, я сміюся!" і жінки надіслали мені повідомлення, що я маю вибачитися перед українцями за "спаплюження пам'яті великої української поетеси Лесі Українки, слова якої я використовую в пісні". Це ще англійці не звернулися до мене з претензією про використання образу Фредді Мерк'юрі. Отже, я маю вибачитися за те, що не знаю, що робити, щоб ніхто ніколи таку хр*нь не писав", - наголосила Оля.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

На такі закиди Полякова відповіла, що вона не збирається дослухатися до негативних коментарів, адже живе у вільній демократичній країні та іронічно натякнула хейтерам, що не існує жодної установи, з якою треба обов'язково погоджувати пісні та кліпи до них:

"Ну скільки можна повчати? Ми наче в радянській школі чи в церкві московського патріархату, де обов'язково хтось шипить з кутка, бо одягнута не так, стоїш не так, співаєш не про те, помади занадто червоні…Чи може, тепер треба погоджувати тексти пісень і відео з якоюсь комісією? Дайте мені її телефон. Така є? Як вона називається? Обліко моралі? Поліція духовного стану і національної свідомості? Ми живемо в сучасній демократичній європейській країні", - додала знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова потішила прихильників новою піснею "Щоб не плакати - я сміюсь!". У кліпі до треку зірка змінила шість образів, зокрема, постала у кадрі у вигляді рок-легенди Фредді Мерк'юрі.

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