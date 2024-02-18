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Оля Полякова різко відповіла хейтерам, які критикують її пісню за використання слів Лесі Українки

Оля Полякова різко відповіла хейтерам, які критикують її пісню за використання слів Лесі Українки

Оля Полякова

Артистка відреагувала на негативні коментарі юзерів.

Українська співачка Оля Полякова емоційно відповіла користувачам, які засуджують її нову композицію "Щоб не плакати - я сміюсь!".

Так, артистка у своєму фотоблогу розповіла, що юзери під кліпом до її нової пісні дорікають за те, що вона спаплюжила слова відомої української поетеси Лесі Українки.

"Що б я не зробила, все комусь не так. Розумію, такі часи. Вчора вийшло відео на пісню "Щоб не плакати, я сміюся!" і жінки надіслали мені повідомлення, що я маю вибачитися перед українцями за "спаплюження пам'яті великої української поетеси Лесі Українки, слова якої я використовую в пісні". Це ще англійці не звернулися до мене з претензією про використання образу Фредді Мерк'юрі. Отже, я маю вибачитися за те, що не знаю, що робити, щоб ніхто ніколи таку хр*нь не писав", - наголосила Оля.

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic
Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

На такі закиди Полякова відповіла, що вона не збирається дослухатися до негативних коментарів, адже живе у вільній демократичній країні та іронічно натякнула хейтерам, що не існує жодної установи, з якою треба обов'язково погоджувати пісні та кліпи до них:

"Ну скільки можна повчати? Ми наче в радянській школі чи в церкві московського патріархату, де обов'язково хтось шипить з кутка, бо одягнута не так, стоїш не так, співаєш не про те, помади занадто червоні…Чи може, тепер треба погоджувати тексти пісень і відео з якоюсь комісією? Дайте мені її телефон. Така є? Як вона називається? Обліко моралі? Поліція духовного стану і національної свідомості? Ми живемо в сучасній демократичній європейській країні", - додала знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова потішила прихильників новою піснею "Щоб не плакати - я сміюсь!". У кліпі до треку зірка змінила шість образів, зокрема, постала у кадрі у вигляді рок-легенди Фредді Мерк'юрі.

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