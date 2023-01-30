Оля Полякова різко відповіла хейтерам, які розкритикували її 17-річну доньку

Виконавиця не стала спокійно терпіти, коли Машу ображають у соціальних мережах.

Старшу доньку співачки Олі Полякової – 17-річну Машу – захейтили в Мережі.

Приводом для критики стали світлини юною блогерки, на яких вона показала, як проводить дозвілля у Великій Британії разом із таємничим незнайомцем. Однак хейтери вирішили показати своє незадоволення, тож почали писати у коментарях на адресу Маші образливі слова.

Маша Полякова з таємничим незнайомцем / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Один користувач заявив, що 17-річна дівчина без зіркової мами нічого не досягне: "Мамкина нероба і утриманка, а без мами нічого сама не досягла б".

Виконавиця не стала спокійно дивитися на те, як її доньку ображають, тож різко відповіла хейтеру: "А ти взагалі дебіл, диви, живеш же".

Також один коментатор висловив своє незадоволення зовнішністю Маші: "Страшко і в Англії страшко".

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Утім, Оля й на цей коментар знайшла, що відповісти: "Шмара і в Instagram шмара! Геть зі сторінки, знайду – лице відкушу!".

Нагадаємо, нещодавно й сама співачка Оля Полякова нарвалася на критику. Виконавиця опублікувала фото у військовій формі, коли ділилася результатами благодійного збору на амуніцію для жінок-захисниць. Однак не всі оцінили такі світлини артистки.

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