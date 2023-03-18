Оля Полякова різко відповіла на хейт в бік її 18-річної доньки: "Майте клепку"

Дівчину критикують у Мережі за те, що вона живе за кордоном.
Співачка Оля Полякова рідко звертає увагу на критику у свій бік, проте не може мовчати, коли негативні коментарі "летять" в бік її доньок.
Так, зірка відреагувала на хейт, який у Мережі отримує її старша дочка, 18-річна Маша. Полякова не може зрозуміти, чому люди з такою ненавистю ставляться до того, що її дитина під час війни живе за кордоном.
"А вона повинна була, моя донька 18-річна, взяти рушницю та піти стріляти орків на фронт? Це дитина! Дітям немає що робити у війні! Неможна хейтити за те, що дітей вивезли за кордон. Неможна хейтити за те, що жінка з дітьми виїхала за кордон! 10 мільйонів людей виїхало, а хейтять тільки мою Машу? Що це таке? Майте клепку", - заявила Оля в інтерв'ю Раміні Есхакзай.
Полякова зауважила, що діти у будь-якому випадку, незалежно від місця перебування, відчувають стрес під час війни. Тим паче, що доньки співачки теж часто бувають вдома в Україні.
Також велика кількість негативу в бік Маші виникла після її подорожі з бойфрендом до Франції. Щодо цієї ситуації Полякова також не стала мовчати та розповіла, якою була ця поїздка насправді.
"У неї є хлопець, який придбав квитки та повіз її до Парижа. Вони поселилися у тризірковому готелі. Я їй кажу: "Чого ти не зняла це, що ви не в палаці знімали апартаменти, чого ти показуєш тільки красу?". Я їй сказала, показати все, як є, може вони тоді не будуть так хейтети. А з іншого боку, чого вона має виправдовуватися? Перед тим, що вона дитина і поїхала за кордон вчитися?", - емоційно висловилася Полякова.
Співачка зауважила, що критика відносно того, що інші батьки не змогли вивезти своїх дітей до Європи, абсолютно необґрунтована, адже зараз за спеціальними програмами кожен може отримати безкоштовне навчання в інших країнах.
"Є у всіх можливість. Вивезти можна дітей. Школи в Англії зараз для них дітей безкоштовні. Ми, коли приїхали, жили у спонсорів. нас прийняв прекрасний Лукаш, поляк. Ми не взяли допомогу, але її дають. Тоді дають 500 фунтів на місяць. Моя Аліса взагалі живе за 2,5 години від Лондона, там дешевші ціни", - сказала Полякова.
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