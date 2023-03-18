Оля Полякова різко відповіла на хейт в бік її 18-річної доньки: "Майте клепку"

Співачка Оля Полякова рідко звертає увагу на критику у свій бік, проте не може мовчати, коли негативні коментарі "летять" в бік її доньок.

Так, зірка відреагувала на хейт, який у Мережі отримує її старша дочка, 18-річна Маша. Полякова не може зрозуміти, чому люди з такою ненавистю ставляться до того, що її дитина під час війни живе за кордоном.

"А вона повинна була, моя донька 18-річна, взяти рушницю та піти стріляти орків на фронт? Це дитина! Дітям немає що робити у війні! Неможна хейтити за те, що дітей вивезли за кордон. Неможна хейтити за те, що жінка з дітьми виїхала за кордон! 10 мільйонів людей виїхало, а хейтять тільки мою Машу? Що це таке? Майте клепку", - заявила Оля в інтерв'ю Раміні Есхакзай.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Полякова зауважила, що діти у будь-якому випадку, незалежно від місця перебування, відчувають стрес під час війни. Тим паче, що доньки співачки теж часто бувають вдома в Україні.

Також велика кількість негативу в бік Маші виникла після її подорожі з бойфрендом до Франції. Щодо цієї ситуації Полякова також не стала мовчати та розповіла, якою була ця поїздка насправді.

"У неї є хлопець, який придбав квитки та повіз її до Парижа. Вони поселилися у тризірковому готелі. Я їй кажу: "Чого ти не зняла це, що ви не в палаці знімали апартаменти, чого ти показуєш тільки красу?". Я їй сказала, показати все, як є, може вони тоді не будуть так хейтети. А з іншого боку, чого вона має виправдовуватися? Перед тим, що вона дитина і поїхала за кордон вчитися?", - емоційно висловилася Полякова.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Співачка зауважила, що критика відносно того, що інші батьки не змогли вивезти своїх дітей до Європи, абсолютно необґрунтована, адже зараз за спеціальними програмами кожен може отримати безкоштовне навчання в інших країнах.

"Є у всіх можливість. Вивезти можна дітей. Школи в Англії зараз для них дітей безкоштовні. Ми, коли приїхали, жили у спонсорів. нас прийняв прекрасний Лукаш, поляк. Ми не взяли допомогу, але її дають. Тоді дають 500 фунтів на місяць. Моя Аліса взагалі живе за 2,5 години від Лондона, там дешевші ціни", - сказала Полякова.

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