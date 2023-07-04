Оля Полякова різко відповіла на хейт за участь в ЛГБТ-марші: "Люди з минулого"

Українська співачка Оля Полякова різко відповіла на хейт, який отримала після участі в ЛГБТ-марші в Лондоні.

Так, артистка у Великій Британії очолила українську колону святкової ходи з нагоди місяця прайду та підтримала українських представників ЛГБТ-спільноти. Однак не всім юзерам сподобався вчинок виконавиці, за що на Олю полилася хвиля хейту. Знаменитість не стала терпіти критику та поставила хейтерів на місце, назвавши їх "людьми з минулого".

Оля Полякова на ЛГБТ-марші / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Хочу сказати велике дякую усім, хто написав приємні слова щодо прайду. Ті, хто написав негативні коментарі, то люди з минулого, з іншого життя, якого вже немає. Але вони цього не відчувають, вони рефлексують, вони щось пишуть, багато пишуть, сперечаються, погрожують пеклом. Це люди, яким просто не вистачає любові в їхньому житті, ласки, ніжності, позитиву. Вони прикривають свої страхи Богом, традиційними уявами, що нібито українці не підтримують цей сатанізм", - прокоментувала Оля.

Полякова наголосила, в Україні є достатньо проблем, на які варто звернути увагу, замість того, щоб бити себе в груди та виступати проти ЛГБТ-спільноти.

Оля Полякова на ЛГБТ-марші / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Правда життя в тому, що Україна досі є країною з надвисоким рівнем домашнього насильства, з найнижчим рівнем емпатії. Україна – є досі такою, де дитиною та жінкою бути небезпечно, а середній чоловік живе набагато менше, ніж в Європі. Але це не сатанізм – це норма. Тому всі ці балачки про сімейні цінності, про Бога, про традиції нехай залишаться просто в коментарях. Бо в реальному житті – це просто слова, якими ви брешете самі собі", - зазначила артистка.

Полякова наголосила, що все змінюється і рухається вперед, і українці теж не повинні стояти на місці. Також артистка зазначила, що представники ЛГБТ-спільноти роблять цей світ лише кращим.

"Ми маємо змінюватися, йти вперед, позбавлятися дикості та тупості. Хто, як не представники ЛГБТ-спільноти, протягом усієї історії рухали світ вперед до того, щоб в ньому була красива музика, поезія, архітектура, мода, література. Рухали світ туди, де немає болю, образ, а де є краса та любов. Хто живе минулим, хто нетерпимий та релігійно стурбований, я бажаю вам людського щастя. Будьте добрішими!", - додала Оля.

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