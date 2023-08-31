Оля Полякова різко відповіла на критику, що під час війни показує "розкішне життя": "Пишете х*рню"

Українська співачка Оля Полякова поставила на місце хейтерів, які критикують її, що вона нібито показує "розкішне життя" під час війни.

Так, виконавиця паралельно з воєнними дописами та фото й відео з благодійних концертів може опублікувати в Instagram кадри з відпочинку. Однак не всім підписникам знаменитості це до вподоби. Тож, деякі дорікнули Поляковій, що такий контент нібито зараз не на часі.

Оля Полякова

Співачка відповіла в Instagram на критику. Артистка зазначила, що під час війни живе в Україні, а саме в Києві. До неї з-за кордону час від часу приїжджають доньки. Коли країну обстрілюють російські окупанти, вони також всією сім'єю ховаються в укритті від ворожих снарядів.

"Я живу в Києві! Я та мої діти періодично спимо у підвалі! А от ви сидите за кордоном і пишете мені х*рню. Сидить от така людина за кордоном і стидає мене", - різко відповіла знаменитість користувачці Instagram.

Оля Полякова відповіла хейтерам / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, нещодавно акторку Ольгу Сумську розкритикували за відпочинок на курорті на Хмельниччині під час повномасштабної війни. Артистка не стала це терпіти. Сумська відповіла на хейт та пояснила, чому поїхала на відпочинок.

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