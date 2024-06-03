Оля Полякова різко відповіла на закиди, що вона розважається на концертах під час війни

Українська співачка Оля Полякова, яка зараз перебуває у концертному благодійному турі містами України, відповіла на закиди юзерів в Мережі.

Так, зірка у своєму фотоблогу оприлюднила скриншот, на якому видно повідомлення від підписниці, яка дорікає співачці у неналежній поведінці під час війни. Дівчина написала, що, мовляв, "не розуміє, як під час війни Оля відпочиває, начебто все супер і нічого немає".

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Зі свого боку Полякова не стала мовчати та різко відповіла, що навпаки докладає всіх зусиль, щоб зібрати кошти на необхідну допомогу українським бійцям. Зокрема, не лише організовує благодійні концерти, але й чесно сплачує податки та забезпечує всю команду робочими місцями.

"Сім концертів на тиждень у залах, де немає світла, з біганням до бомбосховища посеред концерту, тисячі кілометрів розбитими дорогами, робота в прифронтових містах з ризиками, забезпечення роботою сотні людей, сплата податків та допомога армії… Відпочиваю?! Люди, що з вами не так? Водночас сидять такі якраз за кордоном і п*зд*ть", — відповіла виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк різко висловився про чоловіків призовного віку, яких зустрічає у благодійних турах за кордоном.

Читайте також: