Оля Полякова розхвалила чоловіка і показала рідкісні фото з ним

Українська співачка Оля Полякова з початком повномасштабної війни РФ проти України разом з двома доньками виїхала до Франції.

Як розповідала Оля Полякова, її чоловік, бізнесмен Вадим залишився в Україні і пішов до тероборони.

У себе на сторінці в Instagram зірка розмістила серію рідкісних світлин з коханим. Зробила вона це з нагоди Дня батька, який святкували в Україні та світі 19 червня. Полякова розхвалила Вадима і зазначила, що він найкращий батько у світі:

Чоловік Олі Полякової з дітьми / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Мої діти не бачили тата вже 100 днів... Але вони знають, що він є в них, любить їх, і дуже чекають на зустріч! Тато – для мене істота метафізична, я знаю, що він повинен бути люблячим і надійним, ніжним і сильним, і завжди бути готовим на все заради своїх дітей… Мені так не пощастило, я свого батька рідного майже не знала, а той чоловік що був здатен дати мені любов, з'явився в маминому житті запізно, я виросла… Моїм дітям пощастило, в них чудовий батько і обирала я його, бо знала що кращого батька своїм дітям мені не знайти!" – написала Полякова.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Підписники сторінки співачки долучилися до привітань: "Ви – чудова родина", "Дуже мило! Дай Боже здоров'я вашій родині і мирного неба над головою!", "Діти – це наші крила, а люблячі батьки –це їхня опора. Миру та любові вашій родині".

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