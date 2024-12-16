Оля Полякова розкрила найдивніший подарунок від чоловіка: "Було дуже кринжово"

Співачка також зізналася, які подарунки для неї є найбажанішими.

Українська співачка Оля Полякова розповіла про подарунки у своїй родині.

Так, перед прийдешніми святами виконавиця зізналася, що найбільше цінує матеріальні подарунки. Тим часом дві доньки Полякової замовляють у неї також коштовні речі. Зокрема, на цей Новий рік Аліса попросила про купівлю сідла для коня, бо захоплюється їздою верхи, а ось старша Маша не відмовиться від просто грошей на власні потреби.

"Аліса хоче сідло за якісь скажені гроші. Маші, якщо б їй дали просто гроші й багато, то вона була б щаслива. Найкращі для мене – матеріальні подарунки. Коли мені дарують шубу, чоботи або гарну сумку – ось це люблю", - зізналася зірка в коментарі "Нашому радіо".

Оля Полякова з чоловіком

Водночас Оля також пригадала один з подарунків чоловіка Вадима, який їй запам'ятався найбільше. Як стверджує артистка, сюрприз видався доволі дивакуватим. Річ у тім, що свого часу незадовго після пологів коханий Полякової замовив їй оркестрового співака просто на кухню. Співачка каже, що це було ніяково, бо у той час її донька Маша була на грудному вигодовуванні.

"Пам'ятаю своє грудне вигодовування 10-місячної Маші, коли до нас прийшов оперний співак. І співав на кухні. Чоловік мені замовив такий концерт. Це було дуже кринжово. Але я це запам'ятала", - сміючись, пригадала виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Могилевська показала подарунки, які зробила своїй старшій доньці Мішель на її 13-річчя. Дівчинка мріяла про це дуже давно.

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