Оля Полякова розкрила, з яким особливим проханням зверталася до Ірини Білик і як вона відреагувала

Українська співачка Оля Полякова потішила прихильників своїм новим треком "Білий налив".

Ба більше, під час створення композиції артистка зверталася до своїх колег з українського шоубізнесу. Зокрема, співачка TAYANNA стала авторкою тексту пісні. До слова, це перша співпраця артисток. Окрім того, Оля зізналася, що використала семпл з легендарного хіта Ірини Білик "Так просто” 1996 року. Для цього Полякова особисто просила дозволу у зірки, на що вона погодилася.

Так, у пісні "Білий налив" оспівується почуття кохання, а саме момент, коли згасають почуття до обранця й колись бурхливий роман перетворюється на детективну історію. Так і у новому кліпі, який знімали під Києвом, у головної героїні після натхненного кохання залишаються лише "згаслі очі коханого, як лампочки".

Ба більше, Оля Полякова інтригує ще однією спільною роботою з TAYANNA. Щоправда, жодних подробиць поки що зірка не розкриває, лише зізнається, що кліп на нову пісню вони вже відзняли на Капрі.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова розповіла про неприємний інцидент, який трапився з нею в Польщі. Зокрема, поділилася, як українка не впустила її в своє таксі й обурилася ситуацією.

ПРЕМ'ЄРА! Оля Полякова з піснею "Білий налив" у студії Сніданку

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