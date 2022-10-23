Оля Полякова розплакалася на "Голосі країни-12", прощаючись із вокалістом зі своєї команди

Тренерка "Голосу країни-12" не втримала емоцій під час "вокальних боїв".

У восьмому ефірі "Голосу країни-12" розпочалися "вокальні бої" й перед зірковими тренерами постав непростий вибір залишити лише одного учасника із дуету, який вийде на сцену.

Першими із команди Олі Полякової свої вокальні здібності показали Євген Тесленко-Пономаренко та співак з Казахстану Дімаш Даулетов. Хлопці продемонстрували силу своїх голосів, виконуючи оперну пісню "Le Temps des cathédrales".

І хоча обидва учасника чудово впоралися із виконанням композиції, тренерці довелося обирати, хто все ж таки залишиться у її команді. Після тривалих роздумів Полякова обрала Дімаша Даулетова.

Однак прощання із Євгеном також було надскладним для співачки. Під час розмови із хлопцем виконавиця не втримала емоцій і розплакалася. Зі сльозами на очах Оля обійняла Євгена та попросила інших тренерів "викрасти" його у свою команду.

Голос країни-12

"Тримайся! Але обов'язково у 18 років повертайся, я тебе прошу! У тебе все ще попереду! Приходь, я буду тебе чекати", - звернулася до Євгена тренерка.

Нажаль, ніхто із зіркових тренерів не натиснув кнопку, тому 17-річний співак покинув "Голос країни-12".

Читайте також: