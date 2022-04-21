Оля Полякова розповіла, чи відреагував на її звернення Кіркоров: "Він виявився боягузом"

Також артистка зізналася, чому мріє потрапити до російського "чорного списку".

У Мережі з'явився повний список українських артистів, журналістів та блогерів, яким заборонено в'їзд до Росії до 2072 року.

Зокрема, серед знаменитостей, які не зможуть відвідати країну-агресорку, опинилися Макс Барських, Світлана Лобода, Тіна Кароль, Надя Дорофєєва, Потап, Святослав Вакарчук, Настя Каменських та багато інших.

А от популярна українська співачка Оля Полякова до цього "чорного списку" не потрапила. Ексклюзивно в ефірі "Сніданку з 1+1" вона прокоментувала, що, за час з моменту повномасштабного вторгнення дуже багато разів звернулася до росіян, але залишилась поза забороною.

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"Чесно, мені навіть образливо, я теж хотіла потрапити до цього списку. Зараз в такі опальні російські списки потрапляти – велика честь. І бути ворогом Росії сьогодні – це честь, а мене, як завжди, не нагородили", - поділилася Полякова.

Днями артистка звернулась до Філіпа Кіркорова, з яким багато років була у товариських стосунках. Він перервав майже двомісячну мовчанку, проте оприлюднив допис на підтримку Оксани Марченко та Віктора Медведчука. На питання, чи відповів якось Олі російський артист на її звернення, співачка відповіла: "Ні, бачите, він виявився боягузом. Те, що він робить – це боязлива позиція. Він мовчав два місяці, не висловлював жодної позиції, насправді, це було більш розумно з його боку, мовчав би й надалі. Він, звісно, не буде нічого відповідати, бо нарветься на мене та на мільйони людей, які згуртувались проти російської навали. І зараз ми одне за одного. Я пишаюсь своєю країною та своїми людьми".

Через повномасштабне вторгнення Олі Поляковій довелось разом з доньками Алісою та Машею покинути Київ. Наразі співачка активно бере участь у різних міжнародних заходах на підтримку України, а дівчата – навчаються в українській школі дистанційно. За словами Полякової, їхні однокласники перебувають у різних куточках світу, проте все одно продовжують навчатися українською онлайн.

Нещодавно виконавиця випустила композицію "Колискова Мелодія України" на музику видатного композитора Мирослава Скорика. Говорить, що неймовірна горда доторкнутись до такого величного твору та заспівати колискову, яка уособлює у собі слова матері до дитини.

"Це слова матері своїй дитині у бомбосховищі або у підвалі про те, що обов’язково все буде добре, ми повернемось додому, кожний тато буде разом ці своєю родиною і війна закінчиться. Я думаю, що усі люди, усі зараз розкидані по всьому світу мріють лише про одне – повернутися додому. І такої любові до своєї країни, я думаю, ми ніколи не відчували", - поділилась Оля Полякова.

Оля Полякова / instagram.com/fatiherdogdux

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Оля Полякова презентувала нову роботу – "Колискова Мелодія України"

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