Оля Полякова розповіла, чому її доньці ще зарано приходити на "Голос країни"

Також артистка поділилася, кого з зіркових суддів боялася найбільше.

У неділю о 21:00 на телеканалі 1+1 відбудеться показ третього епізоду "сліпих прослуховувань" головного музичного шоу "Голос країни-12", в якому суперзірки у ролі тренерів змагаються за найпотужніші голоси України.

Вчора у Instagram зіркова наставниця Оля Полякова, яка вперше цього сезону зайняла крісло тренера, провела прямий ефір разом з керівником Big Entertainment Shows Володимиром Завадюком, в якому розкрила чимало цікавих подробиць про свою участь у шоу "Голос країни".

Тренери та ведучі "Голосу країни" / пресслужба каналу "1+1"

"Коли я йшла на "Голос країни", то дуже боялася Святослава Вакарчука. Я велика фанатка "Океану Ельзи" ще з юності, і взагалі дуже полюбляю рок-музику. Я ходила на велику кількість їхніх концертів, в тому числі і на НСК "Олімпійський", в мене були їхні альбоми і здавалося, що через його ореол великої слави він може зверхньо ставитись до мене, через те, що він співає рокові пісні, а ми усі поп-артисти. Вакарчук вже 20-років – суперзірка, - сказала Полякова. – Зі Святославом я близько десяти років ходила у один спортзал. Ми кожен ранок віталися, а після тренувань прощалися, і більше в нас не було нічого спільного. Але на зніманнях ми дуже зблизилися, він виявився дуже зворушливим та крутим чоловіком. Я подарувала йому сир, який приготувала власноруч".

Володимир Завадюк додав: "Вакарчук дуже мене здивував цього сезону. Я ніколи не бачив його таким зворушливим. Вважаю, що його змінило народження дитини, і телеглядачу буде дуже цікаво відкривати його по-новому для себе".

Володимир Завадюк / пресслужба каналу "1+1"

До того ж, Оля Полякова зізналася у побоюваннях конкуренції на проєкті.

"Я інколи чула розмови про те, що між тренерами в шоу є непорозуміння та велика конкуренція. Але коли я сама сіла в суддівське крісло, то зрозуміла: люди просто не вірять, що всередині проєкту може бути абсолютна любов. Хочу відмітити підтримку, яку я отримала як початківець. Всі дають поради і в нас дуже класна атмосфера. Після знімань першого епізоду одразу сказала продюсеру: "Тут дуже комфортно перебувати, бо надзвичайно вільно і тепло, а це важливо для артиста". Можна поринути в цей проєкт і займатися найголовнішим, що він дає – спілкуванням з талановитими людьми. "Голос країни" для мене – це тепла ковдра, яка обіймає і гріє безумовною любов'ю", - сказала новоспечена наставниця.

Оля Полякова / пресслужба каналу "1+1"

На запитання, чи прийде на шоу донька Олі Полякової Маша, зірка відповіла: "Звісно прийде, вона дуже хоче потрапити на шоу. Але вважаю, що Маша ще не готова і їй треба займатися. У другому епізоді була дівчинка на ім'я Марія Сур, вона такого ж віку як моя Маша, але данні абсолютно різні. Є люди, які з народження мають великий голос і у 16-17 років можуть співати так, як Марія Сур. Моя донька має кращі вокальні данні, аніж я. У мене в її віці був дуже маленький діапазон, але я натренувала голос, як м'язи. Для того, щоб Маша змогла прийти на "Голос країни", їй також треба багато тренуватися, адже в шоу дуже високий вокальний рівень".

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