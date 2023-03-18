Оля Полякова розповіла, де зараз перебуває її мама та чи залишилося в них майно в Росії

Співачка Оля Полякова ще на початку повномасштабної війни попросила свою маму Світлану виїхати з країни-агресорки, адже переймалася за її безпеку.

Пані Світлана не стала довго зволікати та все ж поїхала з Росії. У інтерв'ю Раміні Есхакзай Полякова розповіла, де перебуває її мама зараз.

"Моя мама жила там у відносинах до травня місяця. Їй довелося виїхати через мене. Я їй казала: "Ти не можеш там перебувати. Це неможливо. Ти в мене там, як заручник". Я постійно думала про те, як вони захочуть надавити на мене. У травні вона виїхала до мене до Франції, залишила у РФ свого нового бойфренда. Це для неї теж трагічна історія", - поділилася Полякова.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Однак у родини залишалося ще одне не вирішене питання у Росії, адже там у них залишався великий будинок.

"У нас там був дім. Зовсім нещодавно ми продали його. Продали за 15 відсотків від його вартості. Це був дуже гарний, елітний будинок, у гарному районі, з лісом. Дуже шкода, що ми не змогли взяти хоча б ті кошти, які в нього вклали. Але просто продавали, бо треба було позбутися цієї нерухомості, щоб не мати нічого спільного з Росією. Тому вже нерухомості в Росії немає", - розповіла Полякова.

Нагадаємо, днями Оля Полякова дала перший за час повномасштабної війни сольний концерт з українськомовною програмою та новими піснями.

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