Оля Полякова розповіла, куди витратила гонорар за виступ на весіллі у Львові

Українська співачка Оля Полякова 26 жовтня у Києві відіграла великий сольний концерт у палаці "Україна".

Під час виступу артистка запросила до себе на сцену керівницю благодійного фонду "Світлий" Світлану Легку. Через її фонд Полякова передала медикам 53-ї медичної роти, яка служить у напрямку Авдіївки евакуаційний реанімобіль.

Також артистка передала гроші на придбання для українських бійців 5000 зігрівальних грілок. Як зазначила Полякова, реанімобіль вона придбала за гонорари від своїх виступів. Зокрема й від гонорару, який отримала за виступ на скандальному весіллі у Львові експрокурора Ростислава Ільницького та колишньої співробітниці ДБР Роксолани Москви.

Оля Полякова на концерті в Києві передала медикам евакуаційний реанімобіль

До речі, раніше й продюсер Полякової Михайло Ясинський під час розмови зі Славою Дьоміним зазначив, що саме на концерті артистки 26 жовтня суспільство дізнається, куди вона витратила гроші, які отримала за свій виступ на нашумілому весіллі у Львові.

Зазначимо, що своєю чергою Полякова отримала відзнаку від Міністерства соціальної політики за те, що опікується благодійним проєктом "Дитинство без війни", який евакуює дітей з гарячих точок з України до Туреччини.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова прокоментувала свій виступ на скандальному весіллі колишніх прокурора і співробітниці ДБР. Артистка зазначила, що зробила висновки і відтепер ретельніше перевірятиме замовників.

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