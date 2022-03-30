Оля Полякова розповіла про чоловіка, який пішов до тероборони, та про доньку, яка передбачила війну

Артистка наразі вивезла дітей за кордон.

Українська співачка Оля Полякова розповіла, що вже тиждень, як виїхала з доньками закордон.

У програмі "Зірковий шлях" Полякова поділилася, що 16 лютого вона з родиною повернулася з відпустки на Шрі-Ланці. Втім, молодша донька зірки Аліса мала погане передчуття, яким поділилася з мамою:

"Ми якраз 16 лютого приїхали зі Шрі-Ланки. І моя молода дитина Аліса, коли ми виїжджали звідти, вона казала: "У мене дуже болить у грудях. Мамо, я щось передчуваю. Давай не поїдемо звідси, давай залишимось на Шрі Ланці", - розповіла Полякова.

Оля Полякова з чоловіком та дітьми у лютому відпочили на Шрі-Ланці / instagram.com/polyakovamusic

З початком повномасштабної війни РФ проти України Полякова з доньками поїхала за межі Києва, а її чоловік Вадим пішов до тероборони. Оля зізнається, що зараз чоловік її дуже підтримує, а не вона його:

"Мене чоловік підтримує, тому що це я відірвана від дому, це я відірвана від того, що я любила і люблю і зараз в мене такий стан що треба мене трошки заспокоювати і казати, що все буде добре", - сказала артистка.

Полякова додала, що залишила країну тиждень тому – вирішила вивезти дітей:

"Просто вивезла дітей. Треба щось придумати, щоб вони мали нагоду вчитися. Мій фронт інформаційний. Тепер я зрозуміла, навіщо мені всі ці мільйони підписників. Не просто дивитися на мене в купальнику, або як я готую або співаю. А для того, щоб інформувати людей по всьому світі про те, що насправді відбувається у нашій країні", - зазначила Полякова.

Доньки Олі Полякової / instagram.com/polyakovamusic

Також Оля поділилася, що за останній час вже тричі переїжджала і досі шукає місце, де залишитися:

"У мене нема житла за кордоном. Я не знаю навіть де я залишуся. Ми діставалися з України довго, завжди на цьому шляху нам допомагали незнайомі люди, давали нам притулок. У мене немає за кордоном родичів. У мене є друзі, які прийняли нас в одному місці, потім ми переїхали в друге, тепер ми вже в третьому місці", - розповіла співачка.

Вона наголосила, що головна задача жінки зараз – зберегти психіку дітей і зізналася, що у її старшої доньки Марії почалися панічні атаки:

"Жінкам треба берегти дітей. Це задача номер один – зберегти свій здоровий глузд, щоб ці діти не показилися. Тому що те, що зараз робиться з дітьми… Я дивлюся на свою старшу доньку, в неї розлади, в неї панічні атаки, в неї дуже нестабільний стан…" – поділилася артистка.

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