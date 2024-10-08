Оля Полякова розповіла про кризу у шлюбі з чоловіком і назвала причину: "Я цього дуже сильно боюся"

Українська співачка Оля Полякова відверто розповіла про стосунки зі старшим на 16 років чоловіком, бізнесменом Вадимом Буряковським.

Подружжя перебуває у шлюбі вже понад 20 років. За словами Олі, їхні стосунки пережили чимало труднощів. Зокрема, за останні три роки війни у них відбулася криза. Співачка пояснює це не лише повномасштабним вторгненням, але й внутрішніми трансформаціями.

"Шлюбу вже 20 років. А ми ще починали… Тому вже 21-22 роки разом. Ми за ці три роки переживали кризу. Вона була пов'язана спочатку з війною, потім – з моєю особистою кризою, коли ти підводиш лінію й думаєш, що я хочу тепер. У кожної дорослої людини ці запитання виникають. І той, хто каже, що такого не існує через 20 років шлюбу, то я в це не повірю", - розповіла Полякова в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Оля Полякова з чоловіком

Артистка зізнається, що поки їй не вдалося владнати всі свої внутрішні думки про подальше життя. Але водночас вона впевнена, що далі жити без Вадима точно не зможе. Оля пояснює, що навіть думка про те, що щось піде не так, викликає у неї сильні емоції страху. І додала, що їхня спорідненість і робить шлюб міцним.

"Я до цієї секунди не відповіла на власні запитання. Але я точно зрозуміла, що ця людина для мене дуже-дуже важлива. І якщо якась тема мене й тригерить, то це не мама чи тато, а ось ці стосунки й наскільки вони для мене важливі. У мене навіть думка, що може бути якось інакше, викликає істерику й сльози. Я цього дуже сильно боюся. Це вже спорідненість. Це фундамент. Я з ним раджуся. Він завжди дає найкращі поради у моєму житті", - пояснила артистка.

Нагадаємо, нещодавно співачка SWOIIA, яка раніше виступала як Ассоль, також розповіла про серйозну кризу з чоловіком і навіть натякнула на їхнє розлучення.

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