Оля Полякова розповіла про спонтанну поїздку до Африки та показалася з донькою-красунею

Українська співачка Оля Полякова, яка нещодавно розкрила бізнес свого чоловіка, полетіла до Занзібару разом зі старшою донькою Марією.

За словами співачки, після закінчення її концерту в Хмельницькому, вона побачила, що до Кишинева їхати шість годин. А звідти зранку якраз планувався літак до Занзібару. Так, разом з донькою вони вирішили відправитися до Африки на відпочинок. Втім, щойно вони прибули, як розпочався дощ.

"Я вирішила їхати на Занзібар в один день. Просто так склалися зорі. Я виступала у Хмельницькому, а з Хмельницького до Кишинева шість годин їзди. У Кишиневі був літак до Занзібару. Так ми сюди й потрапили. Тут сезон дощів і нам про це, правда, ніхто не сказав. Але ми б усе одно поїхали б, якщо чесно. Дощ буває, але він не на весь день", - розповіла зірка у своєму Instagram.

Оля Полякова приголомшила спонтанним відпочинком з донькою в Африці

Нині Полякова ніжиться на пляжі та вже встигла поплавати в океані. Артистка зазначила, що вода дуже тепла, проте їй не вистачає приватності, як на Мальдівах. Також українську співачку потішила місцева кухня.

"На Занзібарі море як на Мальдівах, просто в нуль. Називається "навіщо платити більше", але звісно немає такої приватності, як на Мальдівах. Тут такий піонерський табір. Усі ходять в один час їсти, пити", - поділилася Полякова.

До того ж знаменитість зазначила, що їхній з донькою відпочинок триватиме шість днів. І сміючись додала, що сподівається оминути осуду.

"Сподіваюся, мій відпочинок вам не поперек горла. Я всього на шість днів", - зізналася співачка.

Оля з 18-річною Марією не гаяли часу та зробили фотосесію на пляжі. Співачка попозувала у купальнику, а її старша донька – у пляжному вбранні на тлі океану.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Маша Полякова

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Полякова зізналася своїм шанувальникам, що погладшала на вісім кілограм. Артистка відверто розповіла про причини такого різкого стрибка ваги.

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