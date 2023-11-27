Оля Полякова розповіла про спонтанну поїздку до Африки та показалася з донькою-красунею

Артистка поділилася першими враженнями від Занзібару.
Українська співачка Оля Полякова, яка нещодавно розкрила бізнес свого чоловіка, полетіла до Занзібару разом зі старшою донькою Марією.
За словами співачки, після закінчення її концерту в Хмельницькому, вона побачила, що до Кишинева їхати шість годин. А звідти зранку якраз планувався літак до Занзібару. Так, разом з донькою вони вирішили відправитися до Африки на відпочинок. Втім, щойно вони прибули, як розпочався дощ.
"Я вирішила їхати на Занзібар в один день. Просто так склалися зорі. Я виступала у Хмельницькому, а з Хмельницького до Кишинева шість годин їзди. У Кишиневі був літак до Занзібару. Так ми сюди й потрапили. Тут сезон дощів і нам про це, правда, ніхто не сказав. Але ми б усе одно поїхали б, якщо чесно. Дощ буває, але він не на весь день", - розповіла зірка у своєму Instagram.
Нині Полякова ніжиться на пляжі та вже встигла поплавати в океані. Артистка зазначила, що вода дуже тепла, проте їй не вистачає приватності, як на Мальдівах. Також українську співачку потішила місцева кухня.
"На Занзібарі море як на Мальдівах, просто в нуль. Називається "навіщо платити більше", але звісно немає такої приватності, як на Мальдівах. Тут такий піонерський табір. Усі ходять в один час їсти, пити", - поділилася Полякова.
До того ж знаменитість зазначила, що їхній з донькою відпочинок триватиме шість днів. І сміючись додала, що сподівається оминути осуду.
"Сподіваюся, мій відпочинок вам не поперек горла. Я всього на шість днів", - зізналася співачка.
Оля з 18-річною Марією не гаяли часу та зробили фотосесію на пляжі. Співачка попозувала у купальнику, а її старша донька – у пляжному вбранні на тлі океану.
Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Полякова зізналася своїм шанувальникам, що погладшала на вісім кілограм. Артистка відверто розповіла про причини такого різкого стрибка ваги.
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