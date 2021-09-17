Оля Полякова розповіла, що неодноразово ставала жертвою сексуальних домагань

Артистка зізналася, що стикалась з цим з десяток разів.

Популярна співачка Оля Полякова, яка не так давно заявила, що Костянтин Меладзе пропонував їй інтим, поділилась шокуючою новиною

У програмі "ЖВЛ" артистка розповіла, що протягом свого життя близько 10 разів ставала жертвою різних сексуальних домагань. Оля пам’ятає, що таке траплялось в школі, в університеті, на роботі. Також вона розповіла, як її чіпав якийсь чоловік у тролейбусі.

"Велика проблема й трагедія, що в нас про це ніхто не говорить. У нас навіть дівчата й жінки не розуміють різниці між харасментом і компліментом. І мене часто запитують, чому я це роблю. Може тому, що в мене двоє дітей. Я це так не залишу", - сказала співачка.

Зазначимо, не так давно Оля Полякова зізналась, що Костянтин Меладзе пропонував їй інтим в обмін на просування кар'єри. Артистка розповіла, що мовчала про це 18 років.

Нагадаємо, нещодавно володарка семи "Греммі" Аланіс Моріссетт вперше розповіла, як її 15-річну зґвалтували. Артистка довгий час не усвідомлювала того, що з нею сталося.

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