Оля Полякова розповіла, що зробить з квартирою у Батумі, яку може виграти на грузинських "Танцях з зірками"

Українська співачка, тренерка "Голосу країни-12" Оля Полякова розповіла, як потрапила на грузинську версію проєкту "Танці з зірками".

У програмі ЖВЛ зірка зізналася, що влітку вона брала участь у благодійному концерті в Тбілісі. Після виступу артистка зустрілася з продюсером концерту, який і запропонував їй взяти участь у грузинських "Танцях".

Окрім того, як зізналася Полякова, вона не знала, що стане у пару з танцівником зі свого балету Максом Єжовим. Так само й Макс не знав, що танцюватиме з Поляковою:

"Це зробили так продюсери. Вони хотіли, щоб була повністю українська пара. Привезли мені Максима. Це було неочікувано, в нас є програма, де ми вперше бачимося. Я не знала, що я буду танцювати з Максом", - прокоментувала Полякова.

Оля Полякова та Максим Єжов / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Артистка також зазначила, що вона погодилася взяти участь у грузинських "Танцях" заради благодійної мети:

"Я стала амбасадоркою проєкту "Незламні" разом з Dobro.ua. Це безкоштовне протезування на території України наших військових і цивільних, хто втратив кінцівки, завдяки біонічним протезам. Це такі протези, які можуть рухатися, можуть пальці рухатися за допомогою м'язів, можна чашку брати, навіть писати, це дуже важливо", - зазначила виконавиця.

Оля додала, що вони з Максом прагнуть виграти у грузинських "Танцях з зірками", бо також переслідують добру мету:

"Ккажу чесно, тут так багато тренувань, треба тренуватися щодня, що просто на рідних немає зовсім часу. От з ранку до ночі ми в залі і ми хочемо виграти квартиру в Батумі і не просто так. Якщо ми виграємо, то подаруємо цю квартиру якійсь багатодітній сім'ї, яка втратила житло в Україні", - пояснила співачка.

Нагадаємо, що під час третього ефіру "Танців з зірками" Грузія Оля Полякова виступила в образі Роксолани, а Макс Єжов – падишаха. За свій танець пара отримала найвищу кількість балів.

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