Оля Полякова розповіла, як 45-річчя відсвяткувала і що подарувала Єфросиніна

Українська співачка Оля Полякова розповіла, які подарунки отримала на свій день народження, який відсвяткувала 17 січня.

Як розповіла артистка у коментарі ТСН.ua, 45-річчя вона зустріла у колі найрідніших людей. За її словами, вона довгий час не могла визначитися, чого бажає. Тоді її подруга, ведуча Маша Єфросиніна, запропонувала зірці скласти список бажань. Натомість Оля самостійно в магазині відклала певні товари, які й подарували їй близькі.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Це була дуже маленька компанія моїх найближчих людей. Просто посиділи, випили, поговорили. Дуже було тепло й класно. Маша Єфросиніна каже: "Я не знаю, що тобі подарувати, зробити список бажань". Я сіла й думаю, а що я хочу, я не знаю, що хочу. Я хочу міксер, але це 45 років… Ні, так не може бути. Тому я пішла до улюбленого магазину, взяла на -70%, щоб не було боляче моїм гостям, і собі повідкладала 10 речей – і мені всі купили. До речі, Маша Єфросиніна купила мені костюм, в якому я потім знялася у кліпі", - розповіла Полякова.

До того ж співачка зізнається, що наразі не купує брендового одягу та намагається економити, адже вважає, що "витрачати велику суму коштів на речі – абсолютно безглуздо".

Нагадаємо, нещодавно донька Олі Полякової Маша повторила один з образів зіркової мами та здивувала, наскільки вони схожі.

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