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Оля Полякова розповіла, як минула її ніч в Одесі під час атаки дронів: "Від вибуху прокинулася"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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Оля Полякова розповіла, як минула її ніч в Одесі під час атаки дронів: "Від вибуху прокинулася"

Оля Полякова

Артистка приїхала до міста з концертом.

Співачка Оля Полякова розповіла, як провела ніч в Одесі, коли місто зазнало чергової російської атаки.

В ніч проти 19 вересня армія РФ знову атакувала територію України безпілотниками. Зокрема, ворожі БпЛА були збиті силами української ППО і над Одещиною.

Полякова саме приїхала цього дня з концертом до Одеси та розповіла, як вночі прокинулася від звуку вибуху. Найбільше співачку спантеличив не сам звук збиття, а те, як спокійно вона відреагувала на це. Як зізналася артистка, її просто приголомшує те, наскільки українці вже звикли до постійних сирен та вибухів.

"Вночі чула вибух, від нього прокинулася. Кажуть, то був збитий дрон. Я в шоці від цього, що ми вже звикли до цього. Я просто відкрила очі та лягла спати далі. Кошмар", - поділилася виконавиця в Instagram-stories. 

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic
Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Раніше Оля Полякова пояснила, чому її старша донька повернулася до України та чи кинула вона навчання у Лондоні.

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Дата публікації
Перегляди
68
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