Оля Полякова розповіла, як психологиня розсварила її з мамою: "У всіх проблемах звинувачувала"

Українська співачка Оля Полякова пригадала, як ходила на сеанси до психологині.

Спеціалістку знаменитість знайшла не в Україні, а у Швейцарії. Виконавиця говорить, що в них було 10 сеансів, а спілкувалися вони онлайн. Однак після бесід з психологинею Полякова почала частіше сваритися з мамою.

"У мене була психологиня. 10 сеансів було. Дуже класна жіночка. Оскільки я боюся наших психологів, що вони там щось оприлюднять, то я знайшла собі психологиню аж у Швейцарії. Я брала у неї сеанси онлайн. Що я помітила? Десь вже на восьмому сеансі я почала сваритися зі своєю мамою, бо у всіх моїх проблемах психологиня звинувачувала мою маму: "А це тому, що ваша мама це, а це тому, що ваша мама те…", - розповіла співачка у "Дорослих дівчатах".

Оля Полякова / Фото: скриншот з відео

Спочатку знаменитість погоджувалася з психологинею. Однак згодом артистка зрозуміла, що не хоче сваритися з мамою. Тож знаменитість навчилася миритися з тим, що її турбує.

"Якоїсь миті спочатку сказала: "Так, це все моя мама". А я ж то знаю, що всі мої проблеми від дитинства і пов'язані з моєю мамою. Але якоїсь миті я зрозуміла, що в 40 років не хочу сваритися зі своєю мамою. Я просто навчилася з цим жити", - додала виконавиця.

Оля Полякова / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, раніше Оля Полякова зізналась, чому гнівається на свого чоловіка Вадима Буряковського. Артистка розповіла, що раніше трапилося в їхніх стосунках, через що вона відчуває злість.

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