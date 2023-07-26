Оля Полякова розповіла, як ревнивий коханий запустив їй у голову пакет з соком

Українська співачка Оля Полякова продовжує приголомшувати фанів подробицями стосунків зі своїм екскоханим.

Цього разу у новому випуску проєкту "Дорослі дівчата" Полякова поділилася спогадами, як колишній був настільки ревнивим, що забороняв Олі дивитися навіть на офіціантів:

"В мене був такий ревнивий хлопець. Я коли в ресторані замовляла їжу, я не повинна була дивитися на офіціанта... І коли я одного разу підняла очі на офіціанта, щоб щось йому сказати, мені в голову полетів пакет з соком…" – приголомшила розповіддю Полякова.

Зірка зізнається, що розуміла, що така поведінка обранця не є нормальною. Але на той момент Поляковій було 16 років і вона боялася про цю ситуацію розповісти мамі і не мала орієнтирів:

Оля Полякова в юності з мамою / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"У мене не було орієнтирів. Мені було 16 років. Я розуміла, що це не нормально. Я потім пішла... Після чого мені спалили хату і розбили голову. Але поки не йшла, мені паперовий пакет в голову летів… Якби я розповіла мамі… Це, до речі, про те, як важливо створити відверті стосунки зі своїми дітьми. Тому що я мамі цього не розповідала. Якби я мамі розповіла, вона б пішла й сама йому голову відірвала. Але я про це мовчала. Чого? А фіг його знає, бо голови не було. Була дурна", - поділилася Полякова.

Оля Полякова у 16 років з мамою

Нагадаємо, раніше Оля Полякова вже розповідала подробиці стосунків з аб'юзером. У 16 років Оля мала стосунки з кримінальним авторитетом у Вінниці, звідки артистка родом. Коли Оля вирішила піти від ревнивого коханого, він підпалив її квартиру і найняв людей, які побили Полякову. Також зірка ділилася, що в юності її не раз вивозили до лісу, де хотіли зґвалтувати.

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