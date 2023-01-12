Оля Полякова розповіла, як у Лондоні обматюкала росіянина: "Пішов на х*й"

Українська співачка Оля Полякова поділилася історією, як одного разу просто посеред вулиці обматюкала росіянина.

Про інцидент артистка розповіла у новому випуску шоу "Дорослі дівчата". Полякова зізналася, що це сталося 19 вересня у Лондоні, Велика Британія. Тоді у місті відбувалося прощання з королевою Єлизаветою II. Оля разом з молодшою донькою Алісою пішла подивитися на похорон королеви, втім не так сталося як гадалося:

"Похорон Єлизавети. Лондон. Перлися ми туди в черзі, мабуть що годин п'ять. Чекали на цей катафалк, побачили одну фару від машини, але типу побували на похороні. Потім виходимо звідти. Ми з Алісою пхалися, пхалися. Аліса взагалі нічого не побачила, бо зріст ще не той", - поділилася Полякова.

Оля розповіла, що вони з донькою були дуже втомлені, Аліса почала вередувати і нерви зіркової мами здали. Тоді ж дісталося й росіянину, який був поруч з артисткою:

"Ми йдемо втомлені. Вона йде і ниє: "Та ти мене привезла до цього Лондона, ти мене до дитбудинку віддала, ти мене не любиш". І вона йде і смикає мене, і смикає. Я повертаюся, в мені все клекоче, я шість годин на ногах, я повертаюся і на всю вулицю кричу: "Я не винувата, що кляті рашисти напали на Україну. Ми не можемо поїхати додому!". Йде поруч якийсь чувак і каже: "Ми ні на кого не нападали". Я повертаюся до нього і кажу: "Пішов на х*й". А він мені каже: "Можна фото?". "Пішов на х*й", - розповіла Полякова.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова зізналася, що достатньо тривалий час була ображена на Машу Єфросиніну, з якою зараз разом веде проєкт "Дорослі дівчата". Артистка пояснила, чим саме її зачепила ведуча.

Читайте також: