Оля Полякова розповіла, як її 18-річна донька почувається після операції

Артистка навідала Машу і показала її у палаті.

Українська співачка Оля Полякова вже декілька днів перебуває поруч зі своєю старшою донькою Машею, яку нещодавно прооперували.

Знаменитість приїхала до Львову, де у лікарні лежить її 18-річна донька. Полякова закликала шанувальників побажати Маші швидкого одужання та поцілувала її руку.

Оля та Маша Полякові у лікарні / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Побажайте здоров'я моїй киці", - сказала зірка.

Наступного дня Оля знову прийшла до Маші у палату та показала її після декількох днів після операції. Також артистка запитала у доньки, як вона себе почуває. На що дівчина відповіла, що їй "вже трішки краще". Водночас Полякова наголосила, що старшій доньці треба ходити. Проте такі слова мами дівчина заперечила киванням голови.

Маша Полякова у лікарні / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Також співачка додала, що лікарі кличуть її доньку Марічкою. Натомість зірка пожартувала й пригадала рядки з пісні "Ой, Марічко, чичері".

Зазначимо, що Оля Полякова та її донька Маша не розголошують причин проведення операції. Втім, під час їхнього минулорічного відпочинку в Африці дівчині діагностували жовчнокам'яну хворобу. Також сама артистка нещодавно розповідала про погіршення стану її здоров'я.

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