Оля Полякова розповіла, як її 18-річна донька почувається після операції

Артистка навідала Машу і показала її у палаті.
Українська співачка Оля Полякова вже декілька днів перебуває поруч зі своєю старшою донькою Машею, яку нещодавно прооперували.
Знаменитість приїхала до Львову, де у лікарні лежить її 18-річна донька. Полякова закликала шанувальників побажати Маші швидкого одужання та поцілувала її руку.
"Побажайте здоров'я моїй киці", - сказала зірка.
Наступного дня Оля знову прийшла до Маші у палату та показала її після декількох днів після операції. Також артистка запитала у доньки, як вона себе почуває. На що дівчина відповіла, що їй "вже трішки краще". Водночас Полякова наголосила, що старшій доньці треба ходити. Проте такі слова мами дівчина заперечила киванням голови.
Також співачка додала, що лікарі кличуть її доньку Марічкою. Натомість зірка пожартувала й пригадала рядки з пісні "Ой, Марічко, чичері".
Зазначимо, що Оля Полякова та її донька Маша не розголошують причин проведення операції. Втім, під час їхнього минулорічного відпочинку в Африці дівчині діагностували жовчнокам'яну хворобу. Також сама артистка нещодавно розповідала про погіршення стану її здоров'я.
Читайте також: