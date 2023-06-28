Оля Полякова розповіла, як її вивезли в ліс, де хотіли зґвалтувати, і як вона вночі звідти тікала

Співачка Оля Полякова поділилася приголомшливими подробицями свого життя у лихі 90-ті.

Саме цій темі Полякова і Маша Єфросиніна присвятили свій новий випуск шоу "Дорослі дівчатка". Виконавиця родом з Вінниці, де й провела свою юність. Артистка пригадала, що у бандитській Вінниці свого часу зіштовхнулася з усім, що було пов'язано з рекетом.

Так, Полякова зізналася, що її не раз намагалися зґвалтувати і вивозили для цього за місто:

"Мене і правда одного разу вивозили в ліс. І я домовилася, щоб мене відпустили. Але я пам'ятаю цю дорогу назад… Це був жах. Чого вивозили… вони хотіли мене ви*бати. Ні, мене не схопили на вулиці. Десь там з кимось були знайомі, сіли в машину, завезли. Щось там від нас хотіли. Слава богу, ніколи мене не ґвалтували. Але це був не поодинокий випадок. Ще одного разу мене завезли на дачу і я теж звідти йшла пішки. Я двічі вночі йшла пішки в місто", - поділилася Полякова.

Оля Полякова у 16 років з мамою

Зірка зізналася, що тікати від бандитів їй допомагав підвішений язик, завдяки якому вона вміла домовитися з кривдниками:

"Я з ними домовлялася. Я вміла психологічно домовитись. Я казала, що я незаймана. Це була правда, мені було 16 років. А один мене навіть, я пам'ятаю, вивіз і завіз додому. Я йому сказала: "Уяви собі, коли-небудь ти одружишся і в тебе народиться дочка. І хтось отаке вчинить з нею". І він в момент просто завів машину, привіз мене додому і коли я виходила, сказав: "Скажи своїй мамі, що вона виховала класну дівку". Він дебіл був звісно, але на нього це подіяло", - розповіла Полякова.

За словами артистки, дуже часто в 90-ті до неї у Вінниці чіплялися, бандити могли собі дозволити абсолютно все:

"Завжди хтось до тебе чіплявся в тій Вінниці. У всіх цих брателиків, всі вони щось хотіли, вони дуже нагло приставали. Ну а потім моя історія. Коли я з одним таким почала зустрічатися і коли я захотіла його кинути, він на мене навів своїх дружбанів. Підпалив мені квартиру, вони мене побили, я лежала три місяці в лікарні. Це були огидні реалії 90-х беззаконня і безкарності. Я зараз можу про це говорити не з усмішкою, але спокійно. Але взагалі то був жах", - зазначила Полякова.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова відповіла, чи буде співати свої російськомовні пісні на концертах.

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