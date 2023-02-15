Оля Полякова розповіла, як за 5 тисяч гривень сфотографувалася з прихильником

Виконавиця також розсекретила, куди вони з фаном переказали кошти.
Співачка Оля Полякова поділилася історією, як за гроші фотографувалася з прихильником.
Після концерту до артистки підійшов чоловік. Він попросив свою кумирку, аби та з ним сфотографувалася. Оля ж вирішила зробити селфі не просто так, а за добру справу, тому попросила чоловіка переказати будь-яку суму коштів на допомогу військовим.
Прихильник Олі погодився і перевів на дрони для військових цілих п'ять тисяч гривень.
"Ось чоловік підійшов до мене сфотографуватися. Я говорю: "Задонатьте на ЗСУ". Ось на дрон задонатили п'ять тисяч гривень. Ну що, буду фотографуватися", - поділилася Полякова.
Після того, як чоловік переказав кошти, Олі, звісно ж, зробила селфі з ним.
Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова ділилася сумною історією зі щасливим кінцем. У неї зникла хатня улюблениця – собака, на ім'я Мімі. Коли артистка вже втратила всю надію, чотирилапа несподівано повернулася додому.
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