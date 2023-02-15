Оля Полякова розповіла, як за 5 тисяч гривень сфотографувалася з прихильником

Виконавиця також розсекретила, куди вони з фаном переказали кошти.

Співачка Оля Полякова поділилася історією, як за гроші фотографувалася з прихильником.

Після концерту до артистки підійшов чоловік. Він попросив свою кумирку, аби та з ним сфотографувалася. Оля ж вирішила зробити селфі не просто так, а за добру справу, тому попросила чоловіка переказати будь-яку суму коштів на допомогу військовим.

Прихильник Олі погодився і перевів на дрони для військових цілих п'ять тисяч гривень.

Чоловік не поскупився переказати гроші на дрон для військових / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Ось чоловік підійшов до мене сфотографуватися. Я говорю: "Задонатьте на ЗСУ". Ось на дрон задонатили п'ять тисяч гривень. Ну що, буду фотографуватися", - поділилася Полякова.

Після того, як чоловік переказав кошти, Олі, звісно ж, зробила селфі з ним.

Оля Полякова з прихильником / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова ділилася сумною історією зі щасливим кінцем. У неї зникла хатня улюблениця – собака, на ім'я Мімі. Коли артистка вже втратила всю надію, чотирилапа несподівано повернулася додому.

Читайте також: