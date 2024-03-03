Оля Полякова розповіла, як за кордоном 19-річчя доньки відсвяткувала: "Ми робили це вдвох"

Українська співачка Оля Полякова поділилася, як минуло день народження її старшої доньки Маші.

Так, зіркова мама з нагоди свята її доньки вирушила з нею у подорож за кордон. Втім, вони не зізналися, в яку саме країну прилетіли. Відомо, що Оля з Машею спочатку прибули до Варшави, Польщі, а потім показалися в невідомому аеропорту й попросили підписників вгадати, де саме вони проведуть відпустку.

Маша Полякова з мамою відсвяткувала 19-річчя за кордоном / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Маша Полякова з мамою відсвяткувала 19-річчя за кордоном / Фото: instagram.com/polyakovamusic

До слова, на наступний день після 19-річчя доньки зірка вийшла на зв'язок з шанувальниками і розповіла про свій стан. Не вдаючись у подробиці, Оля поцікавилася у Маші, чи їй сподобалася вечірка з нагоди свята. На що вона відповіла: "Складно сьогодні жити". Сама знаменитість також поскаржилася на своє самопочуття й зізналася, що вона бореться з головним болем і цілий день вони з донькою пролежали в ліжку.

Маша Полякова з мамою відсвяткувала 19-річчя за кордоном / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Ми сьогодні весь день в піжамах, провалялися в ліжку. Голова болить страшне. У Маші боліла. Ми вчора з Марусею за її день народження трошечки випили. Я зазвичай їй не дозволяю, а тут ми робили це вдвох. Весело було!", - сміючись, поділилася зірка.

Нагадаємо, днями Оля Полякова ніжно привітала свою старшу доньку з 19-річчям і засипала її побажаннями.

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