Оля Полякова розповіла, яких співаків шукатиме для перемоги у "Голосі країни"

Зірка зізналася, що дуже давно мріяла стати тренеркою "Голосу країни".

Скоро на телеканалі 1+1 відбудеться прем'єра нового сезону наймасштабнішого музичного проєкту "Голос країни".

Тренерами 12 сезону стали топові українські зірки: найавторитетніший український продюсер Потап, діджитал-сенсація DOROFEEVA, рок-легенда, соліст гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, а також попкоролева Оля Полякова, яка вперше сяде у легендарне червоне крісло.

пресслужба каналу "1+1"

У прямому ефірі інфотеймент-шоу "Твій день" Оля Полякова зізналась, що дуже давно мріяла стати тренеркою "Голосу країни".

"Для мене це дуже відповідально. Я давня фанатка "Голосу країни", дивилась проєкт і мріяла про це, тому що у мене великий вокальний досвід. Я педагог з вокалу, маю класичну освіту і закінчила три музичні виші. Тому планую додати своєї професійності. І хочу, щоб у цьому складі журі "Голосу країни" з'явилась певна нова лінія з моєї сторони. Авжеж мрію зібрати класну команду. Щоб це були різножанрові люди, адже сама люблю таку музику і виконую її", - прокоментувала Полякова.

Співачка розповіла, що якщо йде в різні шоу, то виключно за перемогою. Але розуміє, що першою чергою в "Голосі країни" перемогу здобуває учасник.

"Я за своїх рву. Я буду підбирати найкращий репертуар, гарні номери. Зізнаюсь, що дуже гарно вмію налаштувати людину, підготувати, взяти і привести до мети… Хочу, щоб "Голос країни" заграв зі мною яскравими барвами", - зізналась тренерка "Голосу країни".

Щодо першого етапу шоу – сліпих прослуховувань, знімання яких стартують вже незабаром, співачка розповіла: звертатиме увагу першою чергою на голос, його унікальну тембральну окрасу, а також харизму співаків.

пресслужба каналу "1+1"

Окрім того, Оля Полякова наголосила: набиратиме у свою команду людей з прицілом на майбутнє продюсування.

Новий сезон "Голосу країни" пройде під слоганом "Так звучить твоя країна". На глядачів очікують неймовірні вокалісти з різних куточків України та світу, справжні самородки та скарби нації, які дивуватимуть власним баченням музики, потужним вокалом та неймовірними тембрами. На сцені "Голосу країни" лунатимуть українські та світові хіти, знайомі кожному з нас.

Про дату прем’єри сезону стане відомо незабаром.

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