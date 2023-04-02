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Оля Полякова розсекретила, хто "змусив" зрадницю Ані Лорак втікти з України

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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1442
Час на прочитання
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Оля Полякова розсекретила, хто "змусив" зрадницю Ані Лорак втікти з України

Артистка потролила втікачку та назвала ім'я "замовника".

Співачка Оля Полякова не змогла залишитися осторонь новин навколо зрадниці Ані Лорак, яка продовжує виступати в рф та замовчує війну в рідній Україні. 

Нещодавно артистка-втікачка заявила, що поїхала до Росії через таємничого "замовника", який не давав їй працювати для українських слухачів. Втім, хто ж саме "вижив" її з України Лорак не сказала. 

Розставити усі крапки над "і" вирішила Полякова. Співачка записала відео в Instagram, у якому розсекретила, що цей "замовник" - вона. 

"Вже другий день поспіль ЗМІ верещать від заяв Ані Лорак, яка сказала, що її в Україні замовили, не давали працювати, ставили умови політичні сили і все це було замовлення, але замовника вона назвати не може. Я хочу сьогодні назвати цього замовника. Цей замовник – я. Так, я хотіла у своїй країні бути найкращою, найпопулярнішою. Цей трон хотіла займати я і  бути королевою та номером один", - приголомшила заявою Оля. 

З іронією Полякова вирішила потролити колегу-зрадницю та додала, що усі замовлення проти неї вона зробила за кошти свого чоловіка. А також додала, що не лише проти Лорак робила "замовлення". 

"Я хочу сказати, що не тільки Ані Лорак я замовила. Ще й Світлана Лобода сказала, що там були проплачені акції, що на неї було замовлення. Ще там були замовники, які платили за зриви її концертів. Так, це платила я грошима свого чоловіка, бо звісно ж за все платить він", - сказала Полякова.

У кінці співачка пожартувала, що мовний скандал з Машою Єфросиніною теж її "замовлення", щоб вона могла стати замість неї кращою телеведучою.

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Дата публікації
Перегляди
1442
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