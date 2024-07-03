Оля Полякова розсекретила свою вагу і в купальнику похизувалася стрункою фігурою

Артистка зізналась, що цифра на вагах її повністю влаштовує.

Українська співачка Оля Полякова розсекретила свою вагу та похизувалася стрункою фігурою в купальнику.

Виконавиця зізналась, що її зріст становить 180 см. За словами артистки, нині в неї ідеальна вага, як для параметрів. Загалом, у сторіз Полякова стала на ваги, які показали цифру 66,6. Співачка говорить, що це її ідеальна вага.

"Розкішна цифра! Я в ідеальній вазі для свого зросту! 180 см!" – поділилася артистка.

Вага Олі Полякової / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Окрім того, Оля Полякова вже й встигла похизуватися стрункою фігурою в рожевому купальнику. В Instagram співачка опублікувала фото, де вона відпочиває в джакузі, та продемонструвала своє підтягнуте тіло.

Фани, як завжди, просто засипали Полякову компліментами. Особливо користувачі оцінили неабияк довгі ніжки знаменитості: "Оце я розумію ноги, ледь в джакузі поміщаються!", "Фігура – космос!", "Це ж справжня пожежа!".

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, нещодавно співачка Джамала відверто заговорила про свою вагу. Виконавиця зізналась, скільки кілограм набрала під час третьої вагітності.

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