Оля Полякова розсекретила свою вагу і в купальнику похизувалася стрункою фігурою

Артистка зізналась, що цифра на вагах її повністю влаштовує.
Українська співачка Оля Полякова розсекретила свою вагу та похизувалася стрункою фігурою в купальнику.
Виконавиця зізналась, що її зріст становить 180 см. За словами артистки, нині в неї ідеальна вага, як для параметрів. Загалом, у сторіз Полякова стала на ваги, які показали цифру 66,6. Співачка говорить, що це її ідеальна вага.
"Розкішна цифра! Я в ідеальній вазі для свого зросту! 180 см!" – поділилася артистка.
Окрім того, Оля Полякова вже й встигла похизуватися стрункою фігурою в рожевому купальнику. В Instagram співачка опублікувала фото, де вона відпочиває в джакузі, та продемонструвала своє підтягнуте тіло.
Фани, як завжди, просто засипали Полякову компліментами. Особливо користувачі оцінили неабияк довгі ніжки знаменитості: "Оце я розумію ноги, ледь в джакузі поміщаються!", "Фігура – космос!", "Це ж справжня пожежа!".
Нагадаємо, нещодавно співачка Джамала відверто заговорила про свою вагу. Виконавиця зізналась, скільки кілограм набрала під час третьої вагітності.
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