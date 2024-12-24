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Оля Полякова розсекретила, як та з ким вперше за багато років зустріне Новий рік

Оля Полякова розсекретила, як та з ким вперше за багато років зустріне Новий рік

Оля Полякова

Артистка також розсекретила свою фірмову страву на святковий стіл.

Українська співачка Оля Полякова розсекретила, як зустріне Новий рік, який вже не за горами.

Виконавиця майже щороку працювала у святкову ніч. Однак, як зізналась артистка в коментарі для "Люкс ФМ", цьогоріч поки що її виступ не замовляли, тож за останні два роки співачка, ймовірно, вдруге проведе Новий рік у родинному колі.

"Я ще поки не продалася. Тому, може, буде це другий Новий рік за моїх 20 років, коли я буду вдома з родиною, але я не хвилююся. Може, і гонорар великий поставили, а, може, і людям не на часі витрачати такі великі гроші на якусь жінку", - поділилася артистка.

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic
Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Щоправда, 12-річна Аліса вже хоче зустріти Новий рік зі своїми друзями, а 19-річна Маша буде святкувати з бойфрендом. Тож, якщо в Олі Полякової не буде замовлень, то вона проведе свято з чоловіком.

"Я за те, щоб Новий рік бути з родиною і навіть, коли я працюю, то завжди беру дітей і чоловіка на свої роботи, вони зі мною їздили. Але цього року Аліса хоче вже запросити друзів, а Маша вже зі своїм бойфрендом. Їм вже не дуже потрібна мама. Так що я могла б змотатись підробити і повернутися", - поділилася артистка.

Доньки Олі Полякової / © instagram.com/polyakovamusic
Доньки Олі Полякової / Фото: instagram.com/polyakovamusic

До речі, Оля Полякова розсекретила свою фірмову страву на святковий стіл – це запечена качка з апельсинами. Рецепт співачка приховувати не стала та вже розсекретила його. Як говорить артистка, страва насправді проста і приготувати її зможе кожен.

"Качка з апельсинами і корицею. Це дуже легко! Я зараз всіх швидко навчу! Берете качку, у ступці товчете гвоздику, корицю, бадьян, чорний перець, все це потовкли, додали туди соєвий соус, мед і оливкову олію. Всім цим качку намастили і в духовку. Все! Скоринка буде дуже прекрасна! 180 градусів на дві години", - додала виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова показала рідкісне фото своїх доньок. До слова, Маша хоч і часта гостя в маминому фотоблогу, а от Аліса зовсім ні. Також виконавиця висловилася про материнство.

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