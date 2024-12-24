Оля Полякова розсекретила, як та з ким вперше за багато років зустріне Новий рік

Українська співачка Оля Полякова розсекретила, як зустріне Новий рік, який вже не за горами.

Виконавиця майже щороку працювала у святкову ніч. Однак, як зізналась артистка в коментарі для "Люкс ФМ", цьогоріч поки що її виступ не замовляли, тож за останні два роки співачка, ймовірно, вдруге проведе Новий рік у родинному колі.

"Я ще поки не продалася. Тому, може, буде це другий Новий рік за моїх 20 років, коли я буду вдома з родиною, але я не хвилююся. Може, і гонорар великий поставили, а, може, і людям не на часі витрачати такі великі гроші на якусь жінку", - поділилася артистка.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Щоправда, 12-річна Аліса вже хоче зустріти Новий рік зі своїми друзями, а 19-річна Маша буде святкувати з бойфрендом. Тож, якщо в Олі Полякової не буде замовлень, то вона проведе свято з чоловіком.

"Я за те, щоб Новий рік бути з родиною і навіть, коли я працюю, то завжди беру дітей і чоловіка на свої роботи, вони зі мною їздили. Але цього року Аліса хоче вже запросити друзів, а Маша вже зі своїм бойфрендом. Їм вже не дуже потрібна мама. Так що я могла б змотатись підробити і повернутися", - поділилася артистка.

Доньки Олі Полякової / Фото: instagram.com/polyakovamusic

До речі, Оля Полякова розсекретила свою фірмову страву на святковий стіл – це запечена качка з апельсинами. Рецепт співачка приховувати не стала та вже розсекретила його. Як говорить артистка, страва насправді проста і приготувати її зможе кожен.

"Качка з апельсинами і корицею. Це дуже легко! Я зараз всіх швидко навчу! Берете качку, у ступці товчете гвоздику, корицю, бадьян, чорний перець, все це потовкли, додали туди соєвий соус, мед і оливкову олію. Всім цим качку намастили і в духовку. Все! Скоринка буде дуже прекрасна! 180 градусів на дві години", - додала виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова показала рідкісне фото своїх доньок. До слова, Маша хоч і часта гостя в маминому фотоблогу, а от Аліса зовсім ні. Також виконавиця висловилася про материнство.

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