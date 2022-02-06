Оля Полякова розсекретила, який коштовний подарунок їй вручив чоловік на 38-річчя

На честь свята співачка організовувала гучну вечірку.

Відома українська співачка, тренерка "Голосу країни" Оля Полякова нещодавно відсвяткувала свій день народження.

Так, на честь 38-річчя Оля влаштувала гучну вечірку в одному з ресторанів Києва. Як зізналась артистка "Світському життю", за бенкет на честь дня народження заплатив чоловік. Це був один із його подарунків. Окрім цього, коханий зірки вручив їй валізу від одного відомого бренду.

"По-перше, він оплатив вечірку. Це теж дуже класно. По-друге, він нарешті купив мені валізу. Я дуже хотіла велику валізу від однієї дорогої компанії. Він мені на минулий (ред. – день народження) подарував маленьку, а на цей вже подарував велику", - поділилася Оля.

Оля Полякова відсвяткувала 38-річчя / instagram.com/mashaefrosinina

Зірка пожартувала та сказала, що це не був натяк від чоловіка на те, аби вона з’їжджала від нього.

"Коли він мені її подарував, то сказав: "Я ні на що не натякаю". Тому він подарував мені валізу не для того, щоб я звалила з його життя", - пожартувала Оля.

До речі, старша донька Маша подарувала співачці ювелірну прикрасу. Дівчинка за власні кошти купила хрестик зі смарагдами.

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