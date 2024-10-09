Оля Полякова розсекретила, яку незвичайну професію опанувала її 13-річна донька у Великій Британії

Українська співачка Оля Полякова, яка переживає кризу в шлюбі з чоловіком, розповіла, яку професію опанувала її 13-річна донька у Великій Британії.

Алісі було складно за кордоном, вона мріяла повернутися до України. Тож, щоб хоч трішки полегшити перебування у Великій Британії, дівчинка повернулася до хобі, яким захоплювалася в Україні. Аліса пішла на уроки верхової їзди. Як говорить Оля Полякова, коні – неабияк відволікали її доньку від сумних думок, саме в їхній присутності вона почувалася щасливою.

Доньки Олі Полякової / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Аліса абсолютно захворіла на верхову їзду. Це в неї сталося там, у Британії. У неї була 2 рази на тиждень їзда верхи, до того ж на дуже слабенькому рівні. Вона на вищому рівні займалася тут (в Україні – прим. ред.). Це спілкування з тваринами її наче забирало з тієї атмосфери, де вона не прижилася. Ось вона на оці дві години була абсолютно щасливою", - розповіла артистка в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Врешті, Аліса почала не лише їздити верхи, а й допомагати на конюшні. Як говорить Оля Полякова, за кордоном її донька опанувала професію конюха. Після повернення до України дівчинка не полишили хобі, а почала ним займатися ще більш наполегливо. За словами Олі Полякової, у майбутньому Аліса хоче їздити верхи професійно і брати участь у змаганнях.

Доньки Олі Полякової / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Спочатку вона просто ходила на уроки, а потім вона стала допомагати в конюшні. Вона повністю опанувала професію конюха і займається цим на професійному рівні. Це тільки те, що її повністю захоплює. Коли ми в цьому році писали з нею бажання, вона бачить своє майбутнє таким: хоче їздити верхи професійно, займатися конкуром і брати участь у великих змаганнях", - зізналась артистка.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова розповідала, як змінилося її ставлення до материнства під час війни. Артистка відверто зізналась, що розучилася бути мамою.

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