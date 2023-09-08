Оля Полякова шокувала, чому її 11-річна донька спить з нею у ліжку: "Водили до бабки"

Українська співачка Оля Полякова приголомшила одкровенням, що її молодша донька, 11-річна Аліса спить з нею в ліжку.

У новому випуску проєкту "Дорослі дівчата", присвяченому фобіям, артистка зізналася, що у 6-річному віці Аліса дуже злякалася. Сталося це на Геловін. Тоді до старшої доньки Полякової Марії в гості прийшла подружка, вони почали гратися. І тоді щось сталося, що дуже налякало Алісу:

"Моя Аліса до 6 років абсолютно спокійно спала сама у своїй кімнаті. Все було прекрасно. Був Геловін. Моя Маша запросила до себе свою подругу. І вони вирішили погратися в Геловін. Вони взяли червону фарбу, якусь вату, якесь павутиння, якусь марлю. Все це типу "кровіщею" забризкали, прикрасили квартиру. Щось там вони гралися. Ця дитина з ними гралася. І з того моменту до сьогодні, моїй Алісі 11 років, вона не може перебувати одна на поверсі. Взагалі. Вона може бути одна в кімнаті, але щоб двері були відкриті", - відверто розповіла зіркова мама.

Оля Полякова з доньками Машею і Алісою / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Що саме так налякало доньку, співачка не знає. Втім Аліса не може сама спати, і завжди засинає або з мамою, або з батьком:

"Я не знаю (що сталося – прим.ред). Вони кажуть, що вони її не лякали. Але щось сталося, що після цього вона спить лише зі мною, або з татом. Вона сама не спить в кімнаті. Вона може спати лише з кимось. Ба більше, їй обов'язково треба бочком відчувати, що хтось лежить поряд. Це прям проблема. Ми її водили до бабки, яйцем катали. Нічого не допомогло", - зізналася артистка.

Донька Олі Полякової Аліса / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Своєю чергою, співведуча Полякової по "Дорослим дівчатам" Маша Єфросиніна порадила Олі повести доньку до дитячого психолога, який через ігри і спеціальні техніки витягне з Аліси цей страх.

Нагадаємо, тим часом бойфренд старшої доньки Олі Полякової, 18-річної Марії Артур похизувався оголеним сталевим пресом у лондонському метро.

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