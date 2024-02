Оля Полякова шокувала кардинально новим кольором волосся і зачіскою під хлопчика

Українська співачка Оля Полякова потішила прихильників випуском нового кліпу на композицію "Щоб не плакати - я сміюсь!".

У кадрі Полякова постала одразу у шести неочікуваних образах: від вразливої та беззахисної артистки до чемпіонки рингу, яка щодня тренується рятувати себе.

Режисеркою відеороботи виступила Соня Плакидюк. За словами авторки кліпу, вона хотіла розповісти історію жінки в артистичній професії, яка навіть у моменти розпачу залишається вірною принципу - "show must go on".

У відео показані залаштунки знімального процесу: папараці,спалахи камер на пресконференції та тендітна співачка, яка приховує сльози під маскою чоловічої витримки.

"Як людина, яка працює у шоубізнесі, я дуже добре знаю, що нікому не цікаво, як погано в тебе на душі— ти маєш дарувати радість, втіху, красу і гарний настрій, бо це — твоя робота і твоє покликання. Кожен образ має свою невипадкову функцію у цій розповіді. Так, наприклад, покинута наречена в сльозах — як фігурка молодої з весільного торту, що так і не стався. Розкута байкерша, яка хоче отримувати щастя і драйв від життя і не відчувати постійної провини за ці бажання або дещо гротескний маскулінний збірний образ артиста на пресконференції, який не боїться маніфестувати свої різні емоції", - розповіла Соня Плакидюк.

Справжньою родзинкою історії перевтілень співачки став образ Фредді Мерк’юрі з кліпів на легендарні пісні "І want to break free" та "Show must go on". Така трансформація стала яскравою ілюстрацією рядків із пісні Полякової: "Щоб не плакати — я сміюсь" і "поранену душу сміхом лікую".

Нагадаємо, тиждень тому Оля Полякова поділилася кадрами, як її мама разом з молодшою донькою артистки повернулися з Англії до України.

