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Оля Полякова шокувала, скільки їй насправді років, та пояснила, чому приховувала свій вік

Оля Полякова шокувала, скільки їй насправді років, та пояснила, чому приховувала свій вік

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Оля Полякова шокувала, скільки їй насправді років, та пояснила, чому приховувала свій вік

Оля Полякова на шоу "Голос країни-12" / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Українська співачка Оля Полякова вперше назвала свій справжній вік.

У новому випуску програми "Взрослые девочки", яку Оля Полякова веде з Машею Єфросиніною, артистка наважилася розсекретити свій вік.

Так, вона зізналася, що насправді їй 43 роки, а не 38, як до цього моменту говорили у ЗМІ. Про це вона сказала, коли Єфросиніна розповідала, що нарешті кожна з них домоглася чогось у свої Маша – 42 роки, і тут Оля додала, що їй 43.

"Ми з тобою одного року, але я від тебе трохи старша. Я ніколи не говорила про свій вік, а тепер говорю. Тому що ці речі були важливими для мене. Я приховувала свій вік. Мені здавалося це важливим, мені здавалося, що я от маю такий вигляд і ніхто не дає мені мій вік, чому я маю його називати", - сказала Оля.

Олі Поляковій 43 роки / © instagram.com/polyakovamusic
Олі Поляковій 43 роки / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Вона додала, що не розуміла, чому з нею так відбувається, але потім відшукала причину.

"я розумію, що коли мені виповнилося 30 років, я нічого не досягла. Я була ніхто, хоча вже років 15 працювала як проклятий кінь. Нікому це не було потрібно. Мої пісні слухали лише мої родичі, кліпи, які я знімала, дивився чоловік, на які він давав гроші.  У 30 років, у мене був день народження величезний, на який нарешті прийшли ЗМІ. І вони мене запитували: "Скільки вам років?". і мені тоді здалося, що в 30 років бути зіркою-початківцем і співати нехитрі пісеньки це якось соромно і тому я сказала, що мені 25. І відтоді мені було 25 і всі ЗМІ писали мені вік на п'ять років менше", - пояснила Полякова.

Оля Полякова приховувала вік, бо соромилася / © instagram.com/polyakovamusic
Оля Полякова приховувала вік, бо соромилася / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Виконавиця зізналася, що коли позаминулого року у "Вікіпедії" з'явилася справжня дата її народження, яку ніяк не можна було прибрати, для артистки це була справжня трагедія: "Я вила, наче хтось помер. Мені здавалося, що це так ганебно. Тут ще навалилося, що я стільки часу брехала. Мені було соромно, що я це приховувала", - поділилася Полякова.

За словами співачки, лише тоді, коли почалася війна, вона перестала приховувати свій вік:

"Напевно, лише тоді, коли сталася війна, ми втратили взагалі наші життя, ми втратили наші кар'єри і, у порівнянні з цим, якісь цифри у паспорті, – така маячня. І, я нарешті говорю спокійно про те, що мені у січні виповнилося 43 роки", - сказала Оля.

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