Оля Полякова шокувала, як Олег Винник кинув її гроші та втік: "Він мене підставив"

Українська співачка Оля Полякова шокувала, як співак Олег Винник кинув її на чималі гроші та просто зник.

Як розповіла артистка в коментарі Times of Ukraine, вони мали разом випустити трек "Длинноногое счастье". Співаки встигли записати пісню та зняти кліп. Як виявилося, кошти на це видала крупна компанія взамін на рекламну інтеграцію. Полякова не вказала, про яку суму йдеться, та джерела Times of Ukraine зазначають, що це було 150 тисяч євро.

"Я б не потисла руку Олегу Виннику. Не тому, що він втік чи не втік. Це, знаєте, діло кожного. Хоча, звісно, таке собі діло. Він мене підставив. У нас з Олегом був спільний трек – "Длинноногое счастье". Це те, що потім в мене перетворилося в "Чарівні очі", уже мою сольну пісню. Але перед війною ми зробили дуже-дуже крутезне відео, на яке нам під рекламу дуже велика компанія виділила кошти. І ми зняли дуже дороге красиве відео", - розповіла Оля.

Оля Полякова розповіла, як Олег Винник її кинув на гроші та зник

Коли розпочалася повномасштабна війна, то Полякова не могла випустити пісню та кліп до неї в тому вигляді, в якому це було. Олег Винник просто зник, тож разом це було не можливо переробити. Тим часом компанія, яка вклала гроші, попросила їх повернути. Як зізналась співачка, вона вже два роки розбирається з цим, а от Винник так і не виходить на зв'язок.

"І коли це все сталося, і треба було якось перероблювати це все діло – Олег зник. І я сама за ті кошти вже два роки розбираюся з тією компанією. Тому тобі, Олеже, я б руки не подала", - додала Оля.

Нагадаємо, нещодавно продюсер Олі Полякової різко висловився про Олега Винника. Михайло Ясинський розповів, чим його розчарував виконавець.

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